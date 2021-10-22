Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. Динамика госпитализации высокая в целом по Украине. Однако, худшую динамику фиксируют в пяти областях.
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На сегодня, 22 октября, в красной зоне находится 5 областей:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Херсонская.
Кроме того, с завтрашнего дня в эту зону перейдет Сумская область. Также, вероятно, с 25 октября в красную зону перейдет Черкасская область.
Показатели госпитализации превышены во всех областях
По данным Минздрава, показатель загруженности коек превышает три дня в следующих областях:
- Ивано-Франковской
- Николаевской
- Хмельницкой
Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышен почти во всех областях.
В пределах нормы показатели только в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской областях.
Показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом/ Инфографика Минздрава
Наибольшее количество областей находятся в оранжевой зоне карантина.
Регионы оранжевой зоны
- Киев
- Волынская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Тернопольская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Сумская
- Харьковская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
- Ровненская области
В желтой зоне находятся пять регионов: Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская, Киевская области.
Какая заболеваемость коронавирусом в Украине?По состоянию на 22 октября в Украине рекордная суточная заболеваемость коронавирусом – заразились 23,7 тысячи человек. Самым большим является также количество смертей среди пациентов с коронавирусом – 614. В больницы госпитализировали более 5 тысяч человек с выраженными симптомами коронавируса.