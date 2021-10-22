Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. Динамика госпитализации высокая в целом по Украине. Однако, худшую динамику фиксируют в пяти областях.

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На сегодня, 22 октября, в красной зоне находится 5 областей:

Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.

Кроме того, с завтрашнего дня в эту зону перейдет Сумская область. Также, вероятно, с 25 октября в красную зону перейдет Черкасская область.

Показатели госпитализации превышены во всех областях

По данным Минздрава, показатель загруженности коек превышает три дня в следующих областях:

Ивано-Франковской

Николаевской

Хмельницкой

Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышен почти во всех областях.

Динамика госпитализации не должна быть выше целевого показателя в 50%.

В пределах нормы показатели только в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской областях.



Показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом/ Инфографика Минздрава

Наибольшее количество областей находятся в оранжевой зоне карантина.

Регионы оранжевой зоны

Киев

Волынская

Житомирская

Ивано-Франковская

Тернопольская

Луганская

Львовская

Николаевская

Сумская

Харьковская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

Ровненская области

В желтой зоне находятся пять регионов: Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская, Киевская области.