Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. Динамика госпитализации высокая в целом по Украине. Однако, худшую динамику фиксируют в пяти областях.

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На сегодня, 22 октября, в красной зоне находится 5 областей:

  1. Днепропетровская,
  2. Донецкая,
  3. Запорожская,
  4. Одесская,
  5. Херсонская.

Кроме того, с завтрашнего дня в эту зону перейдет Сумская область. Также, вероятно, с 25 октября в красную зону перейдет Черкасская область.

Показатели госпитализации превышены во всех областях

По данным Минздрава, показатель загруженности коек превышает три дня в следующих областях:

  • Ивано-Франковской
  • Николаевской
  • Хмельницкой

Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышен почти во всех областях.

В пределах нормы показатели только в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской областях.


Показатели госпитализаций пациентов с коронавирусом/ Инфографика Минздрава

Наибольшее количество областей находятся в оранжевой зоне карантина.

Регионы оранжевой зоны

  • Киев
  • Волынская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Тернопольская
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская
  • Ровненская области

В желтой зоне находятся пять регионов: Винницкая, Кировоградская, Закарпатская, Полтавская, Киевская области.

Какая заболеваемость коронавирусом в Украине?

По состоянию на 22 октября в Украине рекордная суточная заболеваемость коронавирусом – заразились 23,7 тысячи человек. Самым большим является также количество смертей среди пациентов с коронавирусом – 614. В больницы госпитализировали более 5 тысяч человек с выраженными симптомами коронавируса.