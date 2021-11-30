Как завтра, так и через месяц, – Ляшко предположил, когда в Украину может прийти Омикрон

Украина делает все возможное, чтобы не допустить распространения на нашей территории нового штамма коронавируса Омикрон. Именно поэтому правительство ввело обязательную самоизоляцию для отдельных категорий путешественников.

Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Он отметил, что в настоящее время в Украине не выявили ни одного случая заражения штаммом Омикрон.

Важно У многих в Европе уже есть этот вирус, – врач из ЮАР описала симптомы штамма Омикрон

Однако, по его словам, ситуация может измениться в любое время. Точно спрогнозировать очень тяжело.

Это может произойти как завтра, так и через месяц. Но мы делаем все возможное для того, чтобы этого не произошло,

– подчеркнул Ляшко.

Как власть противодействует новому штамму COVID-19

По новым правилам, принятым правительством накануне, украинцы, находившиеся в странах, где обнаружили коронавирус штамма Омикрон, должны пройти обязательную самоизоляцию. Негативный ПЦР-тест или справка о вакцинации не меняют правила.

Требование будет действовать для путешественников, которые больше 7 дней в течение последних 14 дней находились в:

Южно-Африканской Республике,

Республике Ботсвана,

Зимбабве,

Намибии,

Королевство Лесото,

Королевство Эсватини,

Республике Мозамбик.

По словам Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в дальнейшем перечень стран могут расширить.

Закроют ли для украинцев Европу

Как известно, Омикрон был обнаружен уже во Франции, Чехии, Бельгии, Нидерландах и Италии. Однако, поспешил заверить Ляшко, случаи заражения были единичными.

Если мы не будем видеть большей агрессивности этого вируса, то в принципе будут действовать все карантинные ограничения, действовавшие и при Дельте,

– объяснил он.

Министр выразил надежду, что новый штамм коронавируса не будет нести такую ​​опасность, с которой не могли бы справиться вакцины, которыми прививают украинцев.

Что известно о штамме Омикрон

Новый вариант B.1.1.529 впервые зафиксировали учёные из Имперского колледжа Лондона. Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций.

В настоящее время почти 3 четверти новых случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке, были идентифицированы как штамм Омикрон.