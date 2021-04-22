Очередную партию вакцины AstraZeneca доставят в Украину завтра утром в аэропорт "Жуляны". Ее сразу распределят по регионам. Часть вакцин пойдет на вторую прививку.

Вакцина идентична Covishield

Это партия AstraZeneca южнокорейского производства. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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Максим Степанов “Поставили нам слот самолета на завтра на 8:45 утра, она будет уже в аэропорту "Жуляны". Сразу она будет распределена по регионам”.

Часть партии пойдет на вторую прививку

С 23 мая в Украине стартует вакцинация людей, которые уже получили одну прививку вакциной Covishield индийского производства. Эти препараты являются полностью взаимозаменяемыми.

Максим Степанов "Небольшую часть партии вакцины AstraZeneca южнокорейского производства, мы используем для второй прививки. Это у нас приходится на последние дни мая.”

Глава Минздрава подчеркнул, что прививки препаратом из этой партии получат те граждане, которые получили прививки в феврале.

Препараты взаимозаменяемые

Министр заверил, что вакцины из новой партии такие же, как и те, которыми делали прививки раньше. Разница лишь в том, что препарат сделан на различных производственных площадках.

Это один и тот же продукт. Просто он производится на разных площадках,

– добавил Степанов.

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