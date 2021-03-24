Во время пандемии украинская медицина справляется с чрезвычайными нагрузками. Затрудняет их еще и то, что с работы уходит персонал. По словам гендиректора Днепропетровской клинической областной больницы имени Мечникова Сергея Рыженко, еще до вспышки COVID-19 с медучреждения ушли до 15 врачей и более 200 медсестер.

Об этом Рыженко рассказал в интервью. Гендиректор отмечает, что для 2,5 тысячи персонала больницы, это – большая потеря. Больше всего не хватает именно операционных медсестер.

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За рубежом со старта предлагают 700 евро

Я старался в ней (проблеме – 24 канал) разобраться, спрашивал: "Почему ты едешь, ты здесь – звезда, заслуженный человек, тебя все знают". "А у меня дочь заканчивает. И у меня нет возможности приобрести ей выпускное платье. Я хочу, чтобы она поступала, училась". И им со старта предлагали 700 евро,

– пояснил Рыженко.

Питание и проживание украинским медикам за рубежом тоже оплачивали. Врач добавляет, что рекрутинговая компания расположилась прямо через дорогу от медучреждения. Причем от медперсонала даже не требуют знания английского языка. В основном в Польшу, Чехию, Германию и Великобританию выезжали молодые люди – в возрасте до 40 лет.

В Украине медсестра получает 6 тысяч гривен

Рыженко отмечает, в Украине медсестра в среднем получает 6 тысяч гривен.

Правильный ход был сделан с этими тройными окладами. Я точно знаю, что большинство COVID-больных были бы без присмотра, если бы людям не дали оплату,

– отметил Рыженко.

Медсестра, которая работает с коронавирусными пациентами, таким образом, получает уже больше – 15 – 17 тысяч гривен. А вот оперирующему хирургу, говорит Рыженко, достается лишь 10 – это максимум, который может официально заработать человек.

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"Если заведующий, доктор наук, кандидат – чуть больше, до 15 тысяч. А начинающие – всего 6 – 7", – поделился гендиректор больницы.

Государство должно расставить правильные акценты по оплате

Рыженко отмечает, пока не будет государственных акцентов относительно достойной оплаты медикам, то врачи будут продолжать позволять себе "брать и коньяк, и будут радоваться сотни гривен, которую запихают в карман".

Важно! Днепропетровская клиническая областная больница имени Мечникова в том числе спасает жизни раненым на Донбассе украинским защитникам. Также в медучреждении принимают и больных коронавирусом.