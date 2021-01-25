Здесь существует дискриминационный момент, – Степанов о COVID-паспортах
С введением COVID-паспортов в Украине существует проблема. Дело в том, что есть люди, которым противопоказана вакцинация. Поэтому они не смогут получить документ.
Что говорит Степанов
Иммунный паспорт не избавит от всех проблем. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
К теме При каком условии у украинцев появятся "COVID-паспорта": в Раде рассказали детали
Степанов отметил, что в мире существует международное свидетельство о вакцинации. Такие документы использовали при вакцинации от желтой лихорадки. Поэтому глава Минздрава не исключил, что что-то подобное могут применять снова.
Но опять же — для чего и каким способом это будет использоваться. Мы должны не забывать, что у нас есть категория граждан, которых вакцинировать невозможно по медицинским показателям, это аллергические реакции… Здесь существует дискриминационный момент,
- подчеркнул министр.
Степанов добавил, что, вероятно, если человек будет иметь документ о вакцинации, то сможет не отбывать самоизоляцию и не сдавать тест в путешествиях.
Что известно о COVID-паспортах
- О введении документа, который будет подтверждать вакцинацию от коронавируса, уже объявили ряд стран. В частности, COVID-паспорта хотят ввести в Венгрии, Польше, Великобритании.
- Паспорт якобы должен предоставить ряд преимуществ при путешествиях за границу.
- Ранее Степанов говорил, что в Украине тоже могут появиться такие документы. По его словам, украинцы будут иметь такие же подтверждения о прививках, как и европейцы.
- При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко уверял, что COVID-паспорта появятся в Украине, если этого потребует Евросоюз при пересечении границы.
Поделиться новостью