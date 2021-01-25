С введением COVID-паспортов в Украине существует проблема. Дело в том, что есть люди, которым противопоказана вакцинация. Поэтому они не смогут получить документ.

Что говорит Степанов

Иммунный паспорт не избавит от всех проблем. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Степанов отметил, что в мире существует международное свидетельство о вакцинации. Такие документы использовали при вакцинации от желтой лихорадки. Поэтому глава Минздрава не исключил, что что-то подобное могут применять снова.

Но опять же — для чего и каким способом это будет использоваться. Мы должны не забывать, что у нас есть категория граждан, которых вакцинировать невозможно по медицинским показателям, это аллергические реакции… Здесь существует дискриминационный момент,

- подчеркнул министр.

Степанов добавил, что, вероятно, если человек будет иметь документ о вакцинации, то сможет не отбывать самоизоляцию и не сдавать тест в путешествиях.

Что известно о COVID-паспортах