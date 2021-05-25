По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание щитовидной железы занимает первое место среди эндокринных заболеваний. Большинство заболеваний эндокринной железы излечимы, а довольно часто их можно предупредить.

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Что такое щитовидная железа

Щитовидная железа – маленький 25 – 30-граммовый орган, расположенный на шее, по форме орган напоминает бабочку. Орган играет чрезвычайно важную роль в жизнедеятельности организма: вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ, в частности тироксин и трийодтиронин.

Тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому так важно потреблять его с пищей. Если возникает недостаток йода, щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточное количество гормонов.

Гормон – что это? Гормоны — это вещества, выделяемые в эндокринной железе или другом органе с эндокринной функцией, например, жировой ткани, а действуют по всему организму. Если гормона многовато или маловато или рецепторы его не воспринимают, то говорят о гормональных нарушениях. Можно иметь, например, нормальный уровень гормона роста, но нерабочие рецепторы и, как следствие — непропорциональное развитие.

Как распознать проблемы с щитовидной железой

Недостаточная выработка гормонов ЩЖ

Усталость, недостаток сил, сонливость или бессонница, депрессия или эмоциональная лабильность, ухудшение памяти – все это может быть проявлениями недостатка в организме йода – главного микроэлемента, который необходим для здоровья щитовидной железы.

Именно йодный дефицит – один из виновников заболеваний щитовидной железы. Каждый третий из нас, страдает от недостатка йода, поэтому страдает от проблем с работой щитовидной железы.

Гормоны щитовидной железы влияют на следующие процессы: Источник: блог Ульяны Супрун интенсивность обмена веществ и поглощения в кишечнике;

адаптацию к температуре окружающей среды;

контролируют уровень холестерина;

регулируют работу сердца и периферических сосудов;

рост и формирование скелета и мышц (вместе с соматотропином);

улучшают поглощение кислорода тканями;

инициируют распад жиров и углеводов;

определяют интеллектуальное развитие детей и эмоциональную стабильность взрослых.

Повышенный уровень гормонов ЩЖ

В то же время в организме может быть и избыток йода и тиреоидных гормонов. Это может возникать из-за воспаления железы, или если появляются собственные антитела к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ).

Работу щитовидной железы контролирует гипофиз, который вырабатывает тиреотропный гормон (ТТГ).

ТТГ – что надо знать про гормон ТТГ — это гормон гипофиза, и именно его уровень определяет, сколько тироксина следует выделить щитовидной железе. Антитела имитируют действие гормона, поэтому железа продуцирует тироксин в избытке.

В случае, если в организме продуцируется слишком много тиреоидных гормонов, это тоже плохо сказывается на здоровье человека и возникает такое заболевание, как гипертиреоз.

Симптомы гипертиреоза следующие:

раздражительность и нервозность;

чрезмерная потливость;

дрожь, потеря веса или неспособность ее набрать;

отечность щитовидной железы;

тахикардия;

тонкая, влажная кожа и неравномерный рост волос;

нарушение сна.

Важно знать, что гипотиреоз – это не заболевание, это симптом, вызвать который могут различные состояния.

Обычно гипотиреоз развивается в течение нескольких месяцев, а может возникать внезапно или развиваться в течение нескольких лет (автономный узел, токсичный узловой зоб).

Гипотиреоз может иметь транзиторный характер и проходить самостоятельно (подострый или послеродовой тиреоидит), чередоваться с периодами ремиссии (диффузный токсический зоб).

Другие проблемы щитовидной железы

Менее распространенными заболеваниями щитовидной железы являются: рак щитовидной железы, тиреоидиты – воспаление щитовидной железы, аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – хроническое заболевание щитовидной железы, при котором происходит разрушение ее клеток под воздействием иммунной системы.

При колебаниях гормонов щитовидной железы нарушается менструальный цикл, овуляция, развивается бесплодие, невынашивание беременности, снижается либидо.

Недостаточная продукция гормонов щитовидной железы у беременной грозит нарушениями формирования центральной нервной системы у ребенка, поэтому необходимо проверять щитовидную железу беременных женщин в первом триместре беременности.

К слову, стоит проверить состояние щитовидной железы также в том случае, если есть проблемы с весом: похудением или наоборот невозможностью набрать вес.

Недостаточное количество гормонов щитовидной железы замедляет наш метаболизм и наоборот – избыток выработки гормонов щитовидной железы – ускоряют метаболизм.

Референтные показатели лаборатории нормального уровня ТТГ – 0.4 – 4. Это норма для популяции в возрасте от 10 лет до 110 лет.

Как избежать заболеваний щитовидной железы

Прежде всего, следует помнить, что дневная норма йода составляет 150 – 300 мкг. Смените обычную соль на йодированную.

Потребляйте природные источники йода – морепродукты, особенно морскую капусту (ни один другой продукт не содержит столько йода). Полезными также будут белая рыба, овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, спаржа, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурма), яйца, говядина и грецкие орехи.

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Проходить регулярную диагностику. Чтобы проверить состояние щитовидной железы, стоит сдать анализ на уровень тиреотропного гормона (ТТГ).

Беременным и молодыми матерям следует принимать добавки йода (норму определяет врач).