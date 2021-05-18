Профессор является одним из величайших хирургов современности, ему приходилось оперировать как новорожденных, так и пациентов, которым почти 100 лет. Ежедневно он выполняет уникальные операции: имплантация "искусственного сердца", применение методики Impella, коррекция сложных врожденных пороков сердца. Пауль Фогт рассказал о том, почему люди болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, что нужно делать, чтобы уменьшить риски и с какими проблемами обращаются пациенты из Украины.

Интересно Коронавирус вызывает инсульт у молодых, здоровых людей

Высокое давление, ожирение, курение, сахарный диабет

ВОЗ предупреждает, что каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 17,5 миллионов. 80% преждевременных инфарктов и инсультов может быть остановлено. Какой образ жизни способствует тому, чтобы попасть в группу риска?

Во-первых, что стоит исключать, и что является факторами риска, которые могут усугублять эти состояния: высокое давление, ожирение, курение, сахарный диабет. Это то, что надо исключать и что приводит к такой большой смертности. Во-вторых, есть вещи, которые улучшают прогноз. В частности, это спортивный образ жизни. По моему мнению, к этому надо приучать с детства.

То есть дети, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом с ранних лет приучаются к такой жизни, и это помогает предотвратить сердечно-сосудистые болезни в будущем.

Вы также основатель фонда, который работает в странах с низким и средним уровнем дохода. Более 75% случаев смерти приходится именно на эти страны, если верить ВОЗ. Что влияет на такой высокий процент?

В первую очередь это обусловлено тем, что бедная прослойка людей не может себя обеспечить качественной едой. Дешевая еда, как правило, жирная, например, тот же фаст-фуд. Такая пища очень плохо влияет на состояние сосудов. Во-вторых, бедные люди всегда живут в своеобразной "гонке" за обыденными проблемами и стрессами. И нет времени, чтобы что-то услышать и прочитать новое, чтобы пройти обследование, где надо. И это в том числе приводит к тому, что они недополучают медицинские услуги и у них нет возможности их получить. От этого они страдают.

А показатель сердечно-сосудистых заболеваний в странах с высоким уровнем дохода, растет или снижается?

В развитых странах он снижается, а в развивающихся – растет.

Фото Алины Туришин, 24 канал

Многие украинцы просто лечатся только таблетками и не спешат делать комплексные осмотры? В чем минусы такой стратегии?

По моему мнению, не имеет значения, пьет ли человек таблетки дома или идет на осмотр к врачу. То есть, осмотр не дает гарантию тому, что будет с человеком через 6 лет. В развитых странах у людей изменен образ мышления относительно стиля жизни.

То есть, здоровый образ жизни – это инвестирование в свое будущее. Статистически, в среднем полноценный образ жизни и с правильным питанием добавляет человеку 10-15 лет. Поэтому средний показатель продолжительности жизни у нас больше где-то на 18 лет, чем в Украине.

Мы с детства приучены, что, например, яблоки – это хорошо, а жареный баран каждый вечер – это плохо. Курить – тоже плохо, надо вести активный образ жизни, – так растут наши дети. Это и есть стиль жизни. Если себя к этому приучить, то это хорошая инвестиция. То есть, вопрос не в том пить таблетки или сходить к врачу, к врачу то надо сходить, но это не поможет.

С какого возраста стоит начинать делать ежегодные осмотры, сдавать анализы и делать кардиограмму?

Если у вас здоровый образ жизни и нет никаких жалоб, то не нужно ходить к врачу.

А как насчет людей старшего возраста или тех, которые могут не знать об определенных симптомах?

Люди старше 35 лет подвергаются риску внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Есть такое понятие, как "стресс-тест", который показывает скрытые симптомы и делает их явными. Но, если человек делает физические нагрузки и ведет здоровый образ жизни, то это не нужно. Если человеку будет плохо, то он сам придет к врачу. Если человек придет к врачу и сделает кардиограмму – чаще всего она ничего не покажет и ни от чего не защитит. Это не есть какое-то спасение. И стресс-тест да, это то, что я бы рекомендовал. Стресс-тест, это когда человек приходит к врачу, садится на велосипед и крутит. Физическая нагрузка может показать какие-то скрытые симптомы: боль в сердце, нарушение ритма.

Как распознать сердечный приступ и чем помочь до приезда бригады скорой?

Сердечный приступ, или как еще называют сердечная атака чаще всего – это острая боль. И в обычных амбулаторных условиях даже дома нет тех средств, которые могли бы человеку помочь. Поэтому, если есть острая боль в сердце, надо срочно попасть к врачу. Дома можно помочь таблеткой нитроглицерина, если она есть, но это не лечение.

"Важно посмотреть 100-1000 пациентов для того, чтобы потом сделать свой практический вклад в работу"

Украинские врачи говорят, что в Европе ситуация лучше благодаря технологиям лечения – стентированию, диагностике и УЗИ клапанов сердца. Что вы можете рассказать о технологиях в Швейцарии? Какие методы вы привезли в Украину?

Всемирно известный интервенционный кардиолог, который постоянно сотрудничает с Центром детской кардиологии и кардиохирургии врач Левис, который сегодня также находится в больнице, был одним из соучредителей перкутанных вмешательств, которые заключаются в том, что через небольшой проводник смотришь проходимость сердца и потом их стентируют, если это нужно. И этот доктор Левис привез в Украину 40-летний опыт, собственно он и был изобретателем этого метода.

Потому что этот опыт и любой другой – это одна из важнейших составляющих медицинской практики. Очень важен именно практический опыт, невозможно узнать все исключительно из книг и литературы. Важно посмотреть 100-1000 пациентов для того, чтобы потом сделать свой практический вклад в работу, которую ты делаешь и собственно этот практический опыт доктор Левис и передал врачам Центра.

Пьер Левис Является соучредителем и главным консультантом сердечно-сосудистого центра швейцарской клиники Klinik in Park" (Цюрих, Швейцария). Член наблюдательного совета благотворительной организации EurAsia Heart Foundation. Почетный профессор Медицинского университета в Yangon, Myanmar. Под его руководством внедряются новейшие методики оказания помощи пациентам высокого риска, целесообразность интервенционного или хирургического лечения, которые раньше ставились под сомнение. Он один из родоначальников метода баллонной ангиопластики коронарных артерий, провел десятки сложнейших операций и диагностировал сердечно-сосудистые заболевания у сотен украинцев.

Это была кардиологическая часть. Что касается кардиохирургической, то я привез и поделился своим опытом кардиопротекции во время хирургического вмешательства, то есть это методика, которая защищает миокард от повреждения. Также реконструктивные операции на митральном клапане, оперативные вмешательства на аортальном клапане. Некоторые методики авторские.

Сердечно-сосудистый хирург Пауль Фогт проводит операцию / Фото Алины Туришин, 24 канал

С какими проблемами чаще всего к вам обращаются пациенты в Украине?

Я консультирую и оперирую пациентов из Украины разного возраста, начиная от новорожденных и заканчивая пациентами, которым более 90 лет. Самому старшему пациенту, которого я оперировал в клинике в Украине, было более 84 лет. В клинике В Швейцария я оперировал пациента более 90 лет. Чаще всего обращаются по поводу осложнений, которые возникают вследствие проблем с аортальным клапаном. Также часто консультирую пациентов, у которых есть вопросы по поводу гипоплазии левого желудочка сердца. Весь спектр вопросов, которые могут возникать у пациента или врача из Украины, я пытаюсь проконсультировать.

Сердечно-сосудистый хирург Пауль Фогт проводит операцию / Фото Алины Туришин, 24 канал

Какие операции выполнили сегодня в Украине?

Я вместе со специалистами Центра Глебом Емцем и Андреем Цвиком выполнили пластику митрального клапана сердца с имплантацией искусственных хорд на переднюю и заднюю створки. Пациенту 60 лет, в 2014 году во время профилактического осмотра у кардиолога ему был диагностирован митральный изъян, связанный с повышенной мобильностью одной из створок клапана. Это состояние, при котором появляется обратный ток крови из левого желудочка в левое предсердие вследствие неправильного закрытия створок митрального клапана.

Почему важно вовремя лечить такую проблему: она вызывает увеличение полости предсердия, расширение диаметра клапана и приводит к нарушениям ритма, которые могут быть жизненно угрожающими.

Операция прошла успешно, уже через 2 часа после операции пациент в ясном сознании общался со своими родственниками через видеосвязь. Кроме того, была еще одна сложная операция по замене части аорты (инфраренальной) у пациента, который ранее уже был прооперирован по поводу сердечной патологии. Пациент успешно проснулся и сейчас в хорошем настроении мечтает о летних путешествиях. И это прекрасно, ведь благодаря хирургической операции жизни пациента уже ничто не угрожает. Хотя аневризма аорты – это одна из самых коварных патологий: аневризмы аорты представляют большой риск для здоровья, поскольку в любой момент они могут разорваться.

Сердечно-сосудистый хирург Пауль Фогт проводит операцию / Фото Алины Туришин, 24 канал

Как изменились подходы к диагностике и лечению после COVID-19?

К сожалению, с COVID-19 связана такая ситуация, что пациенты с сердечно-сосудистыми болезнями, опасаясь того, что обращаясь к врачу они могут получить коронавирус. Поэтому люди все чаще остаются дома и стараются себя отделить от общества для того, чтобы не подхватить вирус. Это играет плохую роль в том плане, что количество плановых консультаций, количество своевременного обращения к врачу уменьшились.

То есть, люди, у которых хронические или любые другие болезни сердца, находятся в угрожающей ситуации из-за того, что они могут быть недиагностированными вовремя. Это приводит к тому, что пациенты часто нуждаются в неотложной реанимационной помощи, находясь вне госпиталя. Это затрудняет помощь и своевременное оперативное реагирование на проблемы с сердцем. В перспективе, многие пациенты будут иметь угрозу жизни и нуждаться в препарате "ЭКМО".

Нужно вовремя обращаться к врачу, несмотря на пандемию. Подходы к диагностике сердечно-сосудистых проблем и их лечению по – прежнему основываются на принципе: лучшая профилактика – это своевременная диагностика. Из-за пандемии мы наблюдаем увеличение количества осложнений: венозных тромбоэмболизмов (в том числе тромбоэмболию легочной артерии), воспалительных заболеваний сердца (миокардитов), перикардитов и тому подобное. Главной особенностью диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в эпоху COVID-19 является то, что даже у абсолютно здоровых людей после болезни необходимо заподозрить и исключить развитие осложнения со стороны сердца.

"Такое большое количество случаев я не мог представить"

Сотрудники Вашего Фонда за 10 лет работы спасли сотни детей в разных странах. Какие сложные случаи Вам встречались?

Фонд "Евразия" – это международный фонд и занимается лечением, диагностикой и профилактикой сердечно-сосудистых патологий особенно врожденных во многих странах мира. Поэтому за историю существования данного фонда я увидел разнообразное количество сложных случаев, которые были связаны в том числе и с анатомическими изменениями, которые были с раннего периода новорожденности, но почему-то по определенным причинам они не были вылечены сразу. И анатомический изъян развития у ребенка получал хроническое течение. Таким образом, случаи бывают действительно очень сложные, когда хронизация врожденного порока сердца происходит – это очень сложно и для лечения и для решения тактики лечения. Я помогаю таким детям, и такое большое количество случаев я не мог представить, что увижу в своей практической деятельности. У себя в клинике таких пациентов я не видел, но видел их в разных странах мира.

Сердечно-сосудистый хирург Пауль Фогт проводит операцию / Фото Алины Туришин, 24 канал

Какие сердечные болезни самые популярные среди детей?

Частота врожденных пороков сердца достаточно высока и в среднем составляет примерно 0,8-1,2% от всех новорожденных. Если брать в совокупности все пороки развития, то дефекты сердца составляют где-то 30%. Большинство врожденных пороков сердца появляются на 3-8 неделе эмбрионального развития. Их можно диагностировать еще до рождения ребенка во время пренатального скрининга. Но некоторые патологии развиваются и на 2-3 месяца жизни. Всего существует более 35 основных видов врожденных пороков, большинство из которых встречается крайне редко. Наиболее распространенными являются: дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, коарктация аорты, тетрада Фалло. Кроме того, существуют еще и приобретенные пороки сердца, которые могут развиться в любом возрасте.