У него было 90% легочной инфекции. Во время диагностики в его легких обнаружили зеленый грибок, который отличается от мукормикоза или черного грибка, – сообщили представители местных органов здравоохранения.
Они отметили, что это, возможно, первый случай заболевания аспергиллезом в стране. У мужчины наблюдались кровотечение из носа, повышение температуры, слабость и потеря веса.
Сперва медики заподозрили у мужчины мукормикоз (черный грибок), однако в ходе обследования выяснилось, что это вариант грибкового заболевания аспергиллез – "зеленая плесень".
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