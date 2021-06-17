Зеленая плесень: в Индии появился "новый" тип постковидного грибка

В Индии у человека, который выздоровел от коронавируса, зафиксировали инфицирование аспергиллезом, который еще называют зеленым грибком.
Случай инфицирования зеленым грибком обнаружили в Индоре (штат Мадхья-Прадеш). 34-летнего мужчину госпитализировали в больницу в Мумбаи.
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У него было 90% легочной инфекции. Во время диагностики в его легких обнаружили зеленый грибок, который отличается от мукормикоза или черного грибка,
– сообщили представители местных органов здравоохранения.
Они отметили, что это, возможно, первый случай заболевания аспергиллезом в стране. У мужчины наблюдались кровотечение из носа, повышение температуры, слабость и потеря веса.
Сперва медики заподозрили у мужчины мукормикоз (черный грибок), однако в ходе обследования выяснилось, что это вариант грибкового заболевания аспергиллез – "зеленая плесень".Аспергиллез – это заболевание органов дыхания животных и людей, которое вызывает плесневый гриб Aspergillus niger из рода аспергилл.
В то же время в Индии распространяется грибковое заболевание, известное как "черный грибок" – мукормикоз.
Что такое мукормикоз
- Мукормикоз – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией.
- Болезнь развивается у тех людей, которые контактируют с грибковыми спорами в окружающей среде. Или же после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.
- Наиболее опасна эта болезнь для диабетиков и для людей со сниженным иммунитетом.
- Академик Национальной академии наук Владимир Широкобоков рассказал, что обычно такой грибок обнаруживают у людей с плохой иммунной защитой, к примеру со СПИДом. Но теперь его диагностируют и у больных коронавирусом. Это оппортунистическая инфекция, которая возникает в выгодных для нее условиях на фоне ослабления организма человека.