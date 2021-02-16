Исследователи установили, что антиоксидант, который содержится в зеленом чае, может повышать уровень p53 – природного противоракового белка, известного как "хранитель генома". Он обладает способностью восстанавливать повреждения ДНК или уничтожать раковые клетки.

Мутации в p53 обнаруживают более чем в 50% случаев рака человека. Но в зеленом чае есть антиоксидант EGCG, который может усиливать противораковую активность этого белка.

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Ученые обнаружили ранее неизвестное прямое взаимодействие между ними, которое указывает на новый путь разработки противораковых лекарств.

Наша работа помогает объяснить, как EGCG может усиливать противораковую активность p53, что отрывает двери к разработке лекарств с EGCG-образными соединениями,

– говорится в сообщении ученых.

Что следует знать о белках p53

P53 выполняет несколько хорошо известных противораковых функций, учитывая остановку роста клеток для восстановления ДНК, активацию восстановления ДНК и запуск запрограммированной гибели клеток, которую называют аптиозом.

Один конец белка, известный как N-концевой домен, имеет гибкую форму. Итак, потенциально может выполнять несколько функций в зависимости от его взаимодействия с несколькими молекулами.

Вместе с тем EGCG – это природный антиоксидант. Он вдоволь содержится в зеленом чае.

Команда исследователей обнаружила, что взаимодействие между EGCG и p53 оберегает​ белок от деградации.