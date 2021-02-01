Зеленский анонсировал Всеукраинский форум по COVID-19, власть будет отвечать на вопросы людей
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал Всеукраинский форум "Украина 30". Во время него эксперты и чиновники смогут ответить на вопросы граждан.
Источник: Телеграм Владимира Зеленского
На своей странице в Телеграме Владимир Зеленский сообщил, что Всеукраинский форум "Украина 30" пройдет в Киеве с 8 по 10 февраля.
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Президент отметил, что COVID-19 "существенно перекроил нашу жизнь". Он добавил, что сама пандемия, как и формирование коллективного иммунитета, непростая задача для каждой страны. Поэтому призвал украинцев к общественному диалогу.
Владимир Зеленский
“Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу – свободу путешествовать, общаться и обнимать родных? Очевидно, что и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета – непростая задача для каждой страны, в частности для Украины. Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога ".
Коронавирус в Украине: что известно
Источник: фейсбук Максима Степанова
- За прошедшие сутки, 31 января, в Украине выявили 2030 инфицированных коронавирусом. В больницы были госпитализированы 1103 больных.
- За этот же период из жизни ушел 61 пациент. В то де время 1131 человека выписали.
- Тестирование в стране остается на очень низком уровне. В течение 31 января в Украине провели всего 12 825 тестов на коронавирус. 9873 из них методом ПЦР, а еще 2952 – методом ИФА.
- С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 221 485 больных коронавирусом. 1 023 915 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, 22 768 пациентов умерли.
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