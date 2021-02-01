Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал Всеукраинский форум "Украина 30". Во время него эксперты и чиновники смогут ответить на вопросы граждан.

Источник: Телеграм Владимира Зеленского

На своей странице в Телеграме Владимир Зеленский сообщил, что Всеукраинский форум "Украина 30" пройдет в Киеве с 8 по 10 февраля.

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Президент отметил, что COVID-19 "существенно перекроил нашу жизнь". Он добавил, что сама пандемия, как и формирование коллективного иммунитета, непростая задача для каждой страны. Поэтому призвал украинцев к общественному диалогу.

Владимир Зеленский “Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу – свободу путешествовать, общаться и обнимать родных? Очевидно, что и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета – непростая задача для каждой страны, в частности для Украины. Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога ".

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