Для некоторых категорий населения медосмотр будет обязательным ежегодно. Об этом глава государства заявил во время форума "Украина 30. Здоровая Украина".

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Государство может сэкономить деньги и спасти граждан

Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств,

– сказал Зеленский.

Отметим, что 18 июня президент подписал указ о повышении зарплат медикам. Сейчас этот вопрос поручили реализовать Кабмину.

В Украине заработали электронные больничные

Ранее в Украине заработали электронные больничные. На такой формат работы все медучреждения должны перейти уже с 1 сентября 2021 года. В Минцифры отметили, что больничные ежегодно стоили государству 18 миллиардов гривен. Часть больничных выдавали людям, которые были здоровы.

Ранее Во Львове изменится медицинская стратегия: что это значит для медиков и пациентов

Электронный больничный, согласно правилам, будет имметь фиксированный срок. Ведь для каждой болезни есть соответствующий протокол.