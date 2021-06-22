Обязательное обследование: Зеленский инициирует регулярные проверки здоровья населения

Президент Зеленский заявил, что в Украине введут обязательное медицинское обследование для лиц старше чем 55 лет. Состояние своего здоровья украинцы будут проверять каждые два года.

Для некоторых категорий населения медосмотр будет обязательным ежегодно. Об этом глава государства заявил во время форума "Украина 30. Здоровая Украина".

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Государство может сэкономить деньги и спасти граждан

Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств,

– сказал Зеленский.

Прежде всего речь идет о мониторинге анализов крови

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что именно подразумевается под "медицинскими чекапами". В приложении "Дия" запустят кабинет пациента где и будут отслеживать медосмотры.

Касательно обследований, то прежде всего сконцентрируются на мониторинге анализов крови.

Анализ может показывать определенные патологические изменения, которые происходят в организме, а также о некоторых скрининговых программах, например, раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы. Это будет направление на маммографию,

– сказал Ляшко

Отметим, что 18 июня президент подписал указ о повышении зарплат медикам. Сейчас этот вопрос поручили реализовать Кабмину.

В Украине заработали электронные больничные

Ранее в Украине заработали электронные больничные. На такой формат работы все медучреждения должны перейти уже с 1 сентября 2021 года. В Минцифры отметили, что больничные ежегодно стоили государству 18 миллиардов гривен. Часть больничных выдавали людям, которые были здоровы.

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Электронный больничный, согласно правилам, будет имметь фиксированный срок. Ведь для каждой болезни есть соответствующий протокол.