У нас – ни одного летального случая, – Зеленский об информатаке на AstraZeneca
Президент Владимир Зеленский назвал информационной атакой слухи о возможном негативном влиянии вакцины от коронавируса AstraZeneca. Украина пока не будет приостанавливать вакцинацию этим препаратом.
Источник:24 канал
Во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой Зеленский заявил, что пока нет доказательств о смертности в мире, связанной с вакцинацией AstraZeneca.
Кстати Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca
Что сказал Зеленский бо AstraZeneca
Президент отметил, что в Украины пока есть единственная вакцина – индийский препарат Covishield, который производят по лицензии Оксфорд/AstraZeneca. Глава государства добавил, что при этом низком уровне доверия населения, в Украине уже вакцинировали около 90 тысяч человек.
С 90 тысяч людей у нас – ни одного летального случая. Касаемо информационной атаки... Я сам вакцинировался этой вакциной. Нормально себя чувствую, это также факт,
– подчеркнул политик.
Кроме того, Зеленский отметил, что этот препарат – самый доступный. Поэтому в Украины нет оснований, чтобы приостанавливать вакцинацию.
Что говорил о вакцине президент Литвы
В то же время глава Литвы Гитанас Науседа заметил, что страна временно остановила прививки вакциной AstraZeneca. Прежде всего потому, что на нее обратили внимание другие страны. По словам политика, есть репутационный ущерб и недоверие.
Однако Науседа заметил, что готов привиться этой вакциной. Правда, в Литве есть определенный порядок вакцинации и нет привилегированных групп, и он ждет своей очереди.
Что этому предшествовало
- Сразу 11 европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за вероятного побочного эффекта – образования тромбов. В частности, Германия, Франция, Италия, Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург и Румыния.
- Однако разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией, ведь нет никаких доказательств.
- К слову, Италия и Франция уже готовы возобновить вакцинацию препаратом.
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