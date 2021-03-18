Президент Владимир Зеленский назвал информационной атакой слухи о возможном негативном влиянии вакцины от коронавируса AstraZeneca. Украина пока не будет приостанавливать вакцинацию этим препаратом.

Во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой Зеленский заявил, что пока нет доказательств о смертности в мире, связанной с вакцинацией AstraZeneca.

Кстати Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca

Что сказал Зеленский бо AstraZeneca

Президент отметил, что в Украины пока есть единственная вакцина – индийский препарат Covishield, который производят по лицензии Оксфорд/AstraZeneca. Глава государства добавил, что при этом низком уровне доверия населения, в Украине уже вакцинировали около 90 тысяч человек.

С 90 тысяч людей у ​​нас – ни одного летального случая. Касаемо информационной атаки... Я сам вакцинировался этой вакциной. Нормально себя чувствую, это также факт,

– подчеркнул политик.

Кроме того, Зеленский отметил, что этот препарат – самый доступный. Поэтому в Украины нет оснований, чтобы приостанавливать вакцинацию.

Что говорил о вакцине президент Литвы

В то же время глава Литвы Гитанас Науседа заметил, что страна временно остановила прививки вакциной AstraZeneca. Прежде всего потому, что на нее обратили внимание другие страны. По словам политика, есть репутационный ущерб и недоверие.

Однако Науседа заметил, что готов привиться этой вакциной. Правда, в Литве есть определенный порядок вакцинации и нет привилегированных групп, и он ждет своей очереди.

Что этому предшествовало