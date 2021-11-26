Можно ли доверять статистике COVID-19 в Украине

Об этом президента спросили во время пресс-марафона. В то же время Владимир Зеленский отметил, что доверяет министру здравоохранения Виктору Ляшко.

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Сейчас статистика лучше, мы видим снижение заболеваемости. Относительно того, доверяю ли я этим цифрам, статистике по коронавирусу, Ляшко – министр здравоохранения. Я считаю, что на сегодняшний день он хороший министр. Я ему доверяю,

– отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что считает, что ошибки в статистике могут быть.

Также, по словам Зеленского, украинцы часто обращаются к медикам за помощью в последний момент, именно поэтому в стране высокие показатели смертности от COVID-19.

Статистика распространения COVID-19 в Украине

Источник: Минздрав

Количество выздоровевших от коронавируса несколько суток подряд превышает количество заболевших. Однако положительная динамика пока не повлияла на смертность от коронавируса, она все еще высока.

За минувшие сутки, 25 ноября, инфицировались коронавирусом 15 936 человек. В больницы госпитализировали 3 404 пациента с COVID-19. Известно, что 26 811 инфицированных – выздоровели. Смертность до сих пор остается высокой – за сутки болезнь унесла жизни 628 пациентов.

Всего в стране официально сообщили о 3 384 404 случаях заболевания COVID-19. К сожалению, 83 541 украинец умер от осложнений коронавирусной болезни.