Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО относительно плана вакцинации против COVID-19. Согласно ему, до конца 2021 года прививки в Украине получит большинство взрослого населения.

Согласно решению СНБО от 2 апреля Кабмин должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19. Для этого у чиновников есть 7 дней.

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Поручение для Кабмина

Установить минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки вакцин для профилактики COVID-19.

Определить лиц, ответственных за реализацию плана, который предусматривает вакцинацию большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года.

Способствовать проведению переговоров с производителями вакцин против коронавируса COVID-19.

Активизировать переговоры по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

Поручения Минздрава

Принять неотложные действенные меры по поставке в Украину необходимого количества вакцин. Речь идет о максимально сжатых сроках.

Обеспечить доступ населения к вакцинации и проведения эффективной информационно-разъяснительной работы.

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