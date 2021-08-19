Соответствующий указ №369/2021 и указанное решение Совета было обнародовано на сайте главы государства.

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Теперь правительство должно до 1 декабря 2021 года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года: определить сроки, ответственных за исполнение и четкие механизмы обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.

Стратегический план предусматривает введение с 1 января 2022 года:

индикаторов качества оказания первичной медицинской помощи;

введение ключевых показателей эффективности для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

создание условий для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.

Изменения в медицинском образовании

Кроме того, в стратегическом плане развития системы здравоохранения на период до 2030 года должны предусмотреть обеспечение подготовки вузами по госзаказу специалистов по таким направлениям, как "Бактериология", "Вирусология", "Эпидемиология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Лабораторная иммунология", "Микробиология и вирусология".

Тарифы на медуслуги

В стратегическом плане должно быть предусмотрено, в частности, поэтапное включение в тарифы на медуслуги стоимости лекарственных средств, медизделий и расходных материалов, необходимых для оказания медуслуг в рамках программы медицинских гарантий в учреждениях здравоохранения любой формы собственности, которые сейчас закупаются централизованно путем средств других программ госбюджета.

Должен быть проработан вопрос о целесообразности объединения вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи в один вид – специализированная медицинская помощь.

Противодействие самолечению

Также правительству поручено принять меры для минимизации вредного влияния самолечения на здоровье, в частности путем установления до 1 января 2024 года моратория на распространение в теле-, радиопередачах, средствах массовой информации любых сведений рекламного характера о лекарственных средствах, медицинских изделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.

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