Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении зарплат медиков, который устанавливает минимальные зарплаты для медицинского персонала и врачей.

Владимир Зеленский заявил во время поздравления ко Дню медика, что документ устанавливает ориентир на минимальные зарплаты медикам.

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Не менее 13 500 грн для среднего медперсонала и не менее 20 тысяч гривен для врачей,

– сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что его команда "сделает все, чтобы увеличение зарплат было не только на бумаге".

Отметим, что вчера, 17 июня, медработники проводили акцию возле Минздрава, к ним вышел министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Медики пожаловались министру на низкие зарплаты и невыплату "коронавирусных" средств. Основное требование участников акции было повышение зарплат медсестрам минимум до уровня минимальной зарплаты, установленной в Украине.

Участники акции сказали, что минимальная зарплата сейчас составляет 6000 гривен, однако на самом деле медсестры получают меньшую сумму – по 4,5 тысячи гривен.