Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля провел телефонный разговор с руководством фармацевтической корпорации Pfizer.

Поговорил Зеленский с главой правления, главным исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлой.

Важно Украина договорилась о поставках 4 вакцин от COVID-19, – Зеленский

Детали разговора Зеленского и руководителя Pfizer Бурлы

Украинский президент проинформировал о текущей эпидемической ситуации в Украине и планах власти относительно развертывания вакцинации против COVID-19. По словам Зеленского, обеспечение населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одной из приоритетных задач власти.

Также собеседники обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

Глава правления Pfizer, со своей стороны, пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.

Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом для мира. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой,

– констатировал Зеленский.

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Вакцинация в Украине: коротко

Владимир Зеленский готов первым попробовать вакцину против коронавируса. Своим примером он хочет доказать украинцам, что лекарства безопасны.

Вакцинация должна стать обязательной для людей определенных профессий. Прежде всего речь идет о людях, которые являются госслужащими.



Как будет происходить вакцинация в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала