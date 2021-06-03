Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу заявил, что в Украине, как и во всех других цивилизованных странах, очень жестко контролируют вакцинацию граждан от коронавируса.

Как это было впервые На Донбассе Зеленского вакцинировали от COVID-19

Вторая прививка Зеленского

Он подчеркнул, что президент государства не может быть исключением из этих правил. Ведь есть четко определенный график – "через сколько дней после первой дозы вакцины человек может получить вторую дозу".

В случае с Владимиром Александровичем этот график был соблюден так, как и с любым другим гражданином,

– отметил Подоляк.

По его словам, отдельных сообщений в СМИ на этот счет не было, потому что это "абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь". В то же время советник главы ОП напомнил, что общество видело, когда и в каких условиях президент получил первую дозу вакцины.

На этот раз вакцинация состоялась в амбулатории на территории Офиса Президента.

Вакцинация президента первой дозой: основное

Первую дозу вакцины от коронавируса Зеленский получил 2 марта препаратом от AstraZeneca индийского производства.

Это произошло во время рабочей поездки украинского лидера на Донбасс.

Темпы вакцинации в Украине

До конца 2021 года поставки в рамках COVAX позволят охватить прививками до 20% населения Украины – 8 миллионов человек.

Всего в стране от COVID-19 уже полностью иммунизировали более 138 тысяч человек. В течение 2 июня прививку получил 34 481 человек.

С начала кампании вакцинировали 1 076 795 человек, из них получили две дозы – 138 090.

Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канал