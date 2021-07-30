Выплаты медработникам

Говорилось и о денежном обеспечении сотрудников медицинских учреждений. Так, как отметил Данилов, президент Владимир Зеленский поручил решить этот вопрос.

Внимание СНБО провел выездное заседание: что решили

Дело в том, что в некоторых регионах врачи получают выплаты, во вторых же – фиксируется задолженность. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны пояснил, что речь шла не только о решении проблемы с врачами.

Алексей Данилов "Акцент был сделан на всем медперсонале, на который сейчас очень большая нагрузка. С 1 января 2022 года есть указ президента о максимально возможном увеличении медицинского обеспечения. Кроме того, говорилось о современных больницах, современных центрах медицинского обслуживания населения".

Вопросы здравоохранения

Еще один из вопросов, который рассматривали на выездном заседании СНБО – это вопрос охраны здоровья и обеспечения украинцев неотложной медицинской помощью.

В марте 2020 года мы принимали соответствующее решение и господин министр (глава Минздрава Виктор Ляшко — 24 канал) отчитывался о выполнении этого решения,

– сказал Данилов.

Кроме этого, на заседании обсуждали, как подготовить отечественную систему здравоохранения к тем вызовам, "которые могут ожидать не только Украину, но и весь мир".

Справка. Впервые в истории заседание СНБО провели не в Киеве. На этот раз политики собрались на Донбассе. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что удалось рассмотреть 8 вопросов.