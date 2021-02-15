Владимир Зеленский 15 февраля встретился с руководством Управления здравоохранения Дубая. По результатам встречи, президент поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации против COVID-19.

Президент поручил задание Министерству здравоохранения и Министерству иностранных дел. Рабочая группа нужна для сотрудничества и обмена опытом с эмиратской стороной в вопросах, связанных с вакцинацией против COVID-19.

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Что еще обсудили во время встречи

Во время встречи Владимира Зеленского проинформировали о мерах, которые принимают в Объединенных Арабских Эмиратах для противодействия пандемии коронавируса. Говорится про:

значительное увеличение возможностей для тестирования;

меры безопасности в больницах и школах;

стратегию вакцинации и доступность для населения, которых будут бесплатно прививать.

Президент Украины отметил общие подходы Украины и ОАЭ по борьбе с распространением недуга. Он также рассказал, как наше государство противодействует пандемии коронавируса и помогает в этом другим странам.

Мы помогли многим странам Европы в начале пандемии, отправляли дезинфекторы. Мы направляли наших врачей в Италию,

– заметил он.

Кроме этого, президент подчеркнул, что в Украине один из самых низких процентов смертности в Европе. Однако добавил, что без вакцин нельзя полностью побороть заболевание.

"Мы должны получить в этом месяце первые вакцины и начать вакцинацию. Мы заключили первые контракты. И мы хотели бы ускорить сроки вакцинации", – сообщил глава государства.

Справка. Владимир Зеленский и его супруга Елена 13 февраля прибыли с первым официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Президент уже подписал ряд важных двусторонних договоренностей. Например, отныне в ОАЭ будут признавать действующими украинское водительское удостоверение.

Что известно о вакцинации в Украине: кратко

5 этапов вакцинации против COVID-19 / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала