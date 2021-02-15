Вакцинация против COVID-19: Зеленский поручил создать рабочую группу из ОАЭ
Владимир Зеленский 15 февраля встретился с руководством Управления здравоохранения Дубая. По результатам встречи, президент поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации против COVID-19.
Источник:Офис Президента
Президент поручил задание Министерству здравоохранения и Министерству иностранных дел. Рабочая группа нужна для сотрудничества и обмена опытом с эмиратской стороной в вопросах, связанных с вакцинацией против COVID-19.
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Что еще обсудили во время встречи
Во время встречи Владимира Зеленского проинформировали о мерах, которые принимают в Объединенных Арабских Эмиратах для противодействия пандемии коронавируса. Говорится про:
- значительное увеличение возможностей для тестирования;
- меры безопасности в больницах и школах;
- стратегию вакцинации и доступность для населения, которых будут бесплатно прививать.
Президент Украины отметил общие подходы Украины и ОАЭ по борьбе с распространением недуга. Он также рассказал, как наше государство противодействует пандемии коронавируса и помогает в этом другим странам.
Мы помогли многим странам Европы в начале пандемии, отправляли дезинфекторы. Мы направляли наших врачей в Италию,
– заметил он.
Кроме этого, президент подчеркнул, что в Украине один из самых низких процентов смертности в Европе. Однако добавил, что без вакцин нельзя полностью побороть заболевание.
"Мы должны получить в этом месяце первые вакцины и начать вакцинацию. Мы заключили первые контракты. И мы хотели бы ускорить сроки вакцинации", – сообщил глава государства.
Что известно о вакцинации в Украине: кратко
- 13 февраля главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что первая партия вакцины прибудет в Украину уже на следующей неделе. Речь идет о препарате от AstraZeneca.
- Глава Минздрава Максим Степанов уже назвал вакцинацию против коронавируса – самой масштабной в истории Украины.
- В целом Украина получит препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.
5 этапов вакцинации против COVID-19 / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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