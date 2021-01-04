Зеленский призвал ускорить создание реестра вакцинированных от СOVID-19
В Украине может появиться отдельный реестр граждан, которых вакцинировали от коронавируса. На соответствующий процесс обратил внимание Владимир Зеленский.
Говорится об одном из пунктов постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Глава государства также поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Владимиру Зеленскому доложили, что в ближайшее время Кабмин примет постановление, которое ускорит выплаты семьям медицинских работников, умерших во время противодействия COVID-19.
Что известно о плане вакцинации от COVID-19
- 16 декабря 2020 года Комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять проект постановления "О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19".
- В то же время Министерство здравоохранения предложило утвердить Национальный план на уровне приказа Минздрава, а не кабинета министров.
- 18 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что основной целью Национального плана вакцинации от коронавируса есть прививки 50% населения, то есть почти 21 миллиона человек.
- Сейчас соответствующий план предусматривает 4 этапа и приоритетные группы, однако его будут обновлять.
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