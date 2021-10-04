Для этого он предлагает развернуть соответствующую информационную компанию по популяризации прививок и привлечь Укрпочту и бизнес. Об этом президент отметил на селекторном совещании 4 октября 2021 года.

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Владимир Зеленский "Минздрав совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров и так же усилить информационное направление".

Зеленский также предложил рассмотреть возможность привлечь к вышеупомянутой информкампании Укрпочту и представителей бизнеса.

Внимание! Как говорится в сообщении, в настоящее время с 11 миллионов пенсионеров вакцинировано около 25%.

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания – они защищают окружение, в частности членов своей семьи", – отметил президент.

Заболеваемость растет

Кроме этого, глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что на сегодня динамика развития болезни полностью совпадает с предыдущим пиком заболеваемости. В Украине сейчас занято чуть менее 50% имеющихся мест для больных коронавирусом, однако есть области, где ситуация вызывает беспокойство.

Несмотря на то, что прирост заболевших и госпитализированных несколько замедлился, по состоянию на сейчас занято уже 22,5 тысячи коек людьми с подтвержденным COVID-19 и с подозрением,

– рассказал глава правительства.

Поэтому глава государства поставил правительству задачу обеспечить в ближайшее время увеличение количества койкомест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус и вакцинация в Украине: главное

Источник: Минздрав