Зеленский призвал ускорить вакцинацию, в частности среди пенсионеров: как это сделать
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский призвал усилить информационную кампанию о важности вакцинации против коронавируса. А также - активизировать прививки граждан.
Для этого он предлагает развернуть соответствующую информационную компанию по популяризации прививок и привлечь Укрпочту и бизнес. Об этом президент отметил на селекторном совещании 4 октября 2021 года.
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Владимир Зеленский
"Минздрав совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров и так же усилить информационное направление".
Зеленский также предложил рассмотреть возможность привлечь к вышеупомянутой информкампании Укрпочту и представителей бизнеса.Внимание! Как говорится в сообщении, в настоящее время с 11 миллионов пенсионеров вакцинировано около 25%.
"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания – они защищают окружение, в частности членов своей семьи", – отметил президент.
Заболеваемость растет
Кроме этого, глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что на сегодня динамика развития болезни полностью совпадает с предыдущим пиком заболеваемости. В Украине сейчас занято чуть менее 50% имеющихся мест для больных коронавирусом, однако есть области, где ситуация вызывает беспокойство.
Несмотря на то, что прирост заболевших и госпитализированных несколько замедлился, по состоянию на сейчас занято уже 22,5 тысячи коек людьми с подтвержденным COVID-19 и с подозрением,
– рассказал глава правительства.
Поэтому глава государства поставил правительству задачу обеспечить в ближайшее время увеличение количества койкомест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.
Коронавирус и вакцинация в Украине: главное
Источник: Минздрав
- В течение суток в Украине заболели коронавирусом 4821 человек, среди них – 448 детей и 50 медработников. В больницы были госпитализированы 2092 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 114 пациентов. В то же время выздоровели – 1116 человек.
- С начала пандемии в Украине в целом заболело – 2 460 010 человек. По состоянию на 4 октября выздоровели – 2 264 523 человека. Жертвами коронавируса стали 56 889 жителей страны.
- По состоянию на утро 4 октября в 7 областях Украины превышены показатели госпитализации.
- С начала прививочной кампании привито 7 190 643 человека: из них получили одну дозу – 7 190 641 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- В общем провели 12962507 прививок.