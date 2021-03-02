Президента Владимира Зеленского вакцинировали от коронавируса во время рабочей поездки на Донбасс. Он рассказал, почему пошел на прививку даже после того, как переболел COVID-19.

Первую дозу прививки индийской вакцины Covieshield Зеленский получил в военном мобильном госпитале №59 в Северодонецке. Вместе с президентом прививались и украинские защитники.

Напомним На Донбассе Зеленского вакцинировали от COVID-19

Почему Зеленский привился, переболев COVID-19

Глава государства ответил: несмотря на то, что переболел коронавирусом, все равно сделал прививку. Потому что, во-первых, должен личным примером мотивировать других это делать.

Во-вторых, среди показаний к вакцинации для Зеленского – низкий уровень антител.

У меня, например, антитела очень низкие, несмотря на то, что после ковида, как говорили врачи, будет рост антител. У меня этот рост не произошел,

– рассказал Зеленский.

Зеленский отметил: вакцинация – единственный способ вернуться к привычной, допандемической жизни. Одними масками и дезинфекторами преодолеть вирус не удастся.

Следующую дозу вакцины Зеленскому должны уколоть через несколько недель. Без нее этап вакцинации не будет завершен.

Что Зеленский сказал об индийской вакцине

О своей прививке Зеленский сказал, что все прошло прекрасно. Он порадовался, что в конце сделал это и заявил, что это совершенно не больно.

Относительно препарата, то как и Максим Степанов, сказал, что это хороший выбор. "Я считаю, что эта вакцина – хорошая. Она качественная и одна из лучших в мире", – прокомментировал Зеленский препарат Covieshield.

Он добавил: после утверждения разрешения на использование Covieshield в Украине, такой же шаг сделали власти Канады.

Как прошла вакцинация – смотрите комментарий Зеленского

Вакцинация в Украине от COVID-19