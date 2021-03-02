Почему Зеленский вакцинировался от COVID-19, если уже переболел
Президента Владимира Зеленского вакцинировали от коронавируса во время рабочей поездки на Донбасс. Он рассказал, почему пошел на прививку даже после того, как переболел COVID-19.
Источник:24 канал
Первую дозу прививки индийской вакцины Covieshield Зеленский получил в военном мобильном госпитале №59 в Северодонецке. Вместе с президентом прививались и украинские защитники.
Напомним На Донбассе Зеленского вакцинировали от COVID-19
Почему Зеленский привился, переболев COVID-19
Глава государства ответил: несмотря на то, что переболел коронавирусом, все равно сделал прививку. Потому что, во-первых, должен личным примером мотивировать других это делать.
Во-вторых, среди показаний к вакцинации для Зеленского – низкий уровень антител.
У меня, например, антитела очень низкие, несмотря на то, что после ковида, как говорили врачи, будет рост антител. У меня этот рост не произошел,
– рассказал Зеленский.
Зеленский отметил: вакцинация – единственный способ вернуться к привычной, допандемической жизни. Одними масками и дезинфекторами преодолеть вирус не удастся.
Следующую дозу вакцины Зеленскому должны уколоть через несколько недель. Без нее этап вакцинации не будет завершен.
Что Зеленский сказал об индийской вакцине
О своей прививке Зеленский сказал, что все прошло прекрасно. Он порадовался, что в конце сделал это и заявил, что это совершенно не больно.
Относительно препарата, то как и Максим Степанов, сказал, что это хороший выбор. "Я считаю, что эта вакцина – хорошая. Она качественная и одна из лучших в мире", – прокомментировал Зеленский препарат Covieshield.
Он добавил: после утверждения разрешения на использование Covieshield в Украине, такой же шаг сделали власти Канады.
Как прошла вакцинация – смотрите комментарий Зеленского
Вакцинация в Украине от COVID-19
- 23 февраля, после недельной задержки, 500 тысяч доз Covieshield доставили из Индии в Украину.
- Уже на следующий день началась вакцинация от коронавируса. Первую прививку препаратом CoviShield сделали медику – Евгению Горенко.
- В дальнейшем прививки начали делать военным на Донбассе.
- 1 марта от коронавируса вакцинировался и глава Минздрава Максим Степанов. На следующий день он рассказал, что чувствует себя прекрасно и продолжает работу в обычном темпе.
- Всего с начала кампании массовой вакцинации против коронавируса в Украине вакцинировали 4905 человек. Все они получили только первую дозу вакцины, за которой должна следовать вторая.
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