Из совета лишь теперь вывели не только бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, а и эксклаву Минздрава Илью Емца. Возможно, смена состава означает активизацию его работы.

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Президент изменил состав Координационного совета по противодействию коронавирусу

Президент Украины Владимир Зеленский приказал вывести из состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:

Бывшего главу МВД Арсена Авакова.

Бывшего министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Бывшего главу Министерства здравоохранения Илью Емца.

И бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Вместо них в совете утверждены (или введены в его состав):

Александр Кубраков – министр инфраструктуры.

Игорь Кузин – главный санитарный врач.

Денис Монастырский – глава МВД.

Валерий Залужный – главнокомандующий Вооруженных сил.

И Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины.

Указ президента есть на сайте главы государства, в силу он вступает с момента публикации.

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Координационный совет по противодействию COVID-19 – что это за орган

Координационный совет по противодействию COVID-19 при президенте Украины создали еще в марте 2020 , также по распоряжению Владимира Зеленского.

Он должен был собирать информацию о коронавирусе от государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и так далее.

А на заседаниях координировать работу всех государственных структур, в компетенции которых есть связанные с коронавирусом вопросы.

В итоге совет должен был давать рекомендации эффективных мер для противодействия распространению COVID-19 в Украине. Впрочем, общество в действительности крайне мало знает о функционировании этого органа.

А ровно год назад, 7 сентября 2020, портал Statewatch опубликовал официальное письмо из Офиса Президента, в котором указано: Координационный совет собирается по мере необходимости, но протоколы заседаний не ведет.

То есть, чем точно занимался этот совет – мы не знаем, как и того, чем он будет заниматься в дальнейшем.