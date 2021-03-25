Зеленский или Степанов: кого украинцы считают ответственным за вакцинацию
В Украине 46% населения считают, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию несет министр здравоохранения. Сейчас это Максим Степанов.
Источник:Рейтинг
По данным социологической группы "Рейтинг", украинцы также считают ответственным за вакцинацию президента.
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Что думают украинцы
- 46% украинцев назвали ответственным за вакцинацию главу Министерства здравоохранения;
- 16% людей – Президента Украины (Владимира Зеленского)
- 15% – главного санитарного врача (Виктора Ляшко)
- 11% – Верховную Раду;
- 4% – премьер-министра (Денис Шмыгаль).
Вакцинация в Украине: последние новости
- По состоянию на 25 марта в Украине начался второй этап вакцинации. Теперь прививки должны получить люди в возрасте 80+, а также семейные врачи.
- В то же время, по данным социологов, 41% украинцев вообще критически относятся к вакцинации.
- Между тем в Украине после вакцинации умерли 2 человека. Это военная с Одесчины и провизор аптеки военного госпиталя из Черновцов. Оба умерших имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.
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