Мобильные бригады – в помощь: Зеленский требует ускорить вакцинацию
Владимир Зеленский требует увеличить темпы вакцинации от коронавируса в Украине. Президент предложил привлечь для этого мобильные бригады.
Источник:Офис Президента
На традиционном селекторном совещании под председательством Зеленского 9 марта обсудили вопрос вакцинации от COVID-19 в Украине и общую ситуацию с противодействием распространению коронавируса.
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Президент требует более быстрых темпов вакцинации
Глава государства подчеркнул, что Украине нужно увеличить темпы вакцинации.
Для этого Зеленский предложил
- привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Министерства здравоохранения,
- тщательнее реагировать на случаи дезинформации о прививках.
Мы приближаемся к середине марта и должны дать больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что в нынешних условиях роста количества больных COVID-19 правильно вакцинироваться активнее, а не вводить локдаун.
Водитель внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.
Вакцинация в Украине: последние новости
- В Украине 24 февраля 2021 года начался первый этап вакцинации. Первые дозы получили медицинские работники.
- Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине процесс вакцинации от коронавируса идет не по плану.
- На конец прошлой недели (5 марта) планировали вакцинировать 10 тысяч человек в день, однако вышли на показатель лишь в 3 тысячи привитых.
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