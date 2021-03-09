Владимир Зеленский требует увеличить темпы вакцинации от коронавируса в Украине. Президент предложил привлечь для этого мобильные бригады.

На традиционном селекторном совещании под председательством Зеленского 9 марта обсудили вопрос вакцинации от COVID-19 в Украине и общую ситуацию с противодействием распространению коронавируса.

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Президент требует более быстрых темпов вакцинации

Глава государства подчеркнул, что Украине нужно увеличить темпы вакцинации.

Для этого Зеленский предложил

привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств , кроме Министерства здравоохранения,

, кроме Министерства здравоохранения, тщательнее реагировать на случаи дезинформации о прививках.

Мы приближаемся к середине марта и должны дать больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что в нынешних условиях роста количества больных COVID-19 правильно вакцинироваться активнее, а не вводить локдаун.

Водитель внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут принять участие в проведении вакцинации.

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