Зеленский: Вакцинация от COVID-19 должна начаться как можно быстрее
Президент Владимир Зеленский обсудил с главным санитарным врачом Виктором Ляшко вакцинацию от COVID-19 в Украине. Глава государства подчеркнул, что она должна начаться как можно быстрее.
Зато Ляшко сообщил Зеленскому, что 22 февраля в Украине зарегистрировано 2 вакцины от COVID-19 от компаний Pfizer/BioNTech и Covishield.
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