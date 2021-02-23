Президент Владимир Зеленский обсудил с главным санитарным врачом Виктором Ляшко вакцинацию от COVID-19 в Украине. Глава государства подчеркнул, что она должна начаться как можно быстрее.

Зато Ляшко сообщил Зеленскому, что 22 февраля в Украине зарегистрировано 2 вакцины от COVID-19 от компаний Pfizer/BioNTech и Covishield. К теме Ляшко готов публично прививаться против COVID-19 Новость дополняется....