Зеленський чи Степанов: кого українці вважають відповідальним за вакцинацію
В Україні 46% населення вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію несе міністр охорони здоров'я. Наразі це Максим Степанов.
Источник:Рейтинг
За даними соціологічної групи "Рейтинг", українці також вважають відповідальним за вакцинацію президента.
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Що думають українці
- 46% українців назвали відповідальним за вакцинацію главу Міністерства охорони здоров'я;
- 16% людей – Президента України (Володимира Зеленського);
- 15% – головного санітарного лікаря (Віктора Ляшка);
- 11% – Верховну Раду;
- 4% – Прем'єр-міністра (Денис Шмигаль).
Вакцинація в Україні: останні новини
- Станом на 25 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації. Тепер щеплення мають отримати люди віком 80+, а також сімейні лікарі.
- Водночас, за даними соціологів, 41% українців взагалі критично ставляться до вакцинації.
- Тим часом в Україні після вакцинації померло 2 людей. Це військова з Одещини та провізор аптеки військового госпіталю з Чернівців. Обоє померлих мали супутні серцево-судинні захворювання.
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