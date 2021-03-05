Ученые из США, Бельгии и Испании сделали удивительное открытие. Они выяснили, что добавление экстракта зеленого чая в рацион детей с синдромом Дауна может уберечь от патологического изменения черт лица.

Новое исследование ученых из университетов Центральной Флориды (США) и Барселоны, Барселонского института науки и технологий (Испания) и Центра молекулярной визуализации мелких животных (Бельгия) демонстрирует, что экстракт зеленого чая помогает опередить изменения черт лица у детей с синдромом Дауна.

К теме Когда нужно вакцинироваться детям и взрослым: календарь обязательных прививок

Правда, его нужно включать в диету только до 3 лет. После этого возраста экстракт не принесет ожидаемых результатов.

Но ученые подчеркнули, что при этом высокая концентрация эпигаллокатехин-3-галлата (который содержится в зеленом чае) может повредить или нарушить развитие костей и самого ребенка.

Как проводилось исследование

Первая часть исследования проводилась на мышах. А вторая уже на двух группах детей. Одни имеют синдром Дауна, а другие нет.

Во время исследования на грызунах "терапия" зеленым чаем началась еще до рождения детенышей. В питьевую воду матерей добавляли высокие дозы экстракта чая, потом поели ним их детей.

В итоге 60 процентов рожденных мышат с синдромом Дауна имели такую ​​же или почти такую ​​же форму морды, как и здоровые грызуны из контрольной группы.

Но при высоких концентрациях экстракта зеленого чая результаты были неоднозначны. В некоторых случаях форма морды искажалась. Причем не только у детенышей с синдромом Дауна, но и у здоровых мышат.

Что показало исследование на детях

Во второй части исследования приняли участие 287 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Перед началом работы всех детей сфотографировали под разными углами и измерили параметры их лиц.

Ученым удалось добиться того, что у больных детей, получавших адекватные дозы экстракта зеленого чая от 0 до 3 лет, менялись черты лица. Они становились более похожими на те, которые у здоровых детей.

В группе подростков этот эффект не наблюдался. Это связано с тем, что основные черты лица закладываются до 3 лет и череп растет очень быстро. После этого его рост замедляется.

Несмотря на положительные результаты, ученые призывают относиться к ним с осторожностью, ведь это только предварительные исследования. Авторы работы отметили, что для того, чтобы оценить влияние зеленого чая на организм маленьких детей, нужно провести больше исследований. Также необходимо определить оптимальную дозу, чтобы не вызвать противоположный эффект.