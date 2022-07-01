По информации CDC, ежегодно более 700 человек умирают от сильной жары, а в Великобритании Англии в среднем фиксируют 2000 смертей, связанных с жарой.

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Как пережить жару

Пейте много воды, даже если не испытываете жажды. В жару организм теряет много жидкости, потому что мы потеем, чтобы охлаждаться. Некоторым людям нельзя много пить. В этом случае нужно посоветоваться с врачом, как не переборщить в жару.

Если есть возможность, оставайтесь в помещениях, где есть кондиционер. Это самый удобный способ побороть жару. Если дома сложно поддерживать нормальную температуру, можно пойти в общественные места с кондиционированием воздуха, кафе или библиотеки.

Закройте шторы в комнатах, окна которых выходят на солнечную сторону, это поможет снизить температуру.

Не полагайтесь на вентилятор как основное охлаждающее устройство во время сильной жары. При высоких температурах он не охлаждает, а только гоняет горячий воздух.

Охлаждайте тело: намочите полотенце и оботритесь, опускайте ноги в холодную воду и принимайте прохладный (не холодный!) душ. Также можно одеть мокрую футболку

Не выходите на улицу в самое жаркое время дня, примерно с 11:00 до 15:00 (в разных местах этот период может отличаться). Если все же нужно выйти, наденьте шляпу или кепку, используйте солнцезащитный крем с SPF минимум 30°, возьмите бутылочку воды и перемещайтесь в тени.

Носите светлую свободную одежду из натуральных тканей, таких как хлопок и лен. Она пропускает воздух и быстро сохнет, так вы меньше будете потеть.

Ешьте почаще и небольшими порциями. Жара – время для холодных закусок, например, салатов, холодного борща, овощей и фруктов.

Перенесите занятия спортом на улице или работу в саду на поздний вечер или утро, когда прохладнее. При интенсивных нагрузках в жару организм быстрее теряет жидкость, поэтому может возникнуть обезвоживание.

Никогда не оставляйте в закрытом автомобиле детей или животных.

Для кого жара опасней всего

Во время жары плохо почти всем, но есть люди, для которых она несет смертельную угрозу: люди 65 лет и старше ; люди с хроническими или серьезными заболеваниями, включая заболевания сердца или легких, диабет, заболевания почек, болезнь Паркинсона и некоторые психические расстройства; те, кому тяжело регулировать температуру тела – маленькие дети, люди, прикованные к постели, люди с наркотической или алкогольной зависимостью, с болезнью Альцгеймера.