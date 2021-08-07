Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью, пока власти планируют придерживаться адаптивного карантина.

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Будет ли осенью локдаун

Кузин отметил, что Минздрав и власть хотят оттянуть введение локдауна на максимально отдаленные сроки. По его мнению, гораздо лучшей альтернативой является адаптивный карантин.

Это сложный механизм, но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им внедрять противоэпидемические мероприятия,

– пояснил главный санитарный врач.

Стоит отметить, что в конце осени и в начале зимы большинство стран мира действительно усиливают карантин. Несмотря на это, Кузин опровергает сообщения СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

Есть ли основания говорить об ухудшении ситуации с COVID-19

Он согласился с тем, что в Украине действительно есть регионы, в которых наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Но, как подчеркнул Кузин, сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации с коронавирусом по всей стране.

Говорить о том, что с 4-го или 5-го сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет,

– заявил главный санврач.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что сейчас в Украине постепенно растет заболеваемость COVID-19. Поэтому, новую вспышку можно ожидать в любой момент.

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