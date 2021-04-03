В Украине ожидают ухудшения ситуации с пандемией коронавируса из-за найденной "южноафриканской" мутации. Она более агрессивна, чем другие штаммы.

Председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что "британский" штамм стал одной из причин третьей волны пандемии.

К теме Рекордные 20 тысяч инфицированных коронавирусом за сутки, среди них 809 детей

Как известно, несколько недель назад Украина отправила образцы биологических материалов в лондонскую лабораторию. В ответе говорится, что во всех регионах циркулирует "британский" штамм и в двух – впервые выявленный "южноафриканский".

Михаил Радуцкий “Украину ждут еще более сложные испытания из-за южноафриканской мутации коронавирусной болезни”.

По словам Радуцкого, риск инфицироваться им на 50% больше, чем обычный. А уровень летальности – на 60% больше.

Что известно о "южноафриканской" мутации

Эта мутация СOVID-19 была обнаружена в конце прошлого года в Южно-Африканской Республике.

По данным ВОЗ, штамм циркулирует в 51 стране. В частности, в США, Канаде, Австралии, Китае, Израиле, Германии, Латвии, Чехии.

По предварительным данным, штамм еще на 50% агрессивнее, чем другие мутации коронавирусной инфекции. А уровень летальности на 50% выше.

Кроме этого, "южноафриканский" штамм чаще поражает молодых людей и заражает повторно тех, кто уже переболел.

Эффективны ли вакцины против новых штаммов

По словам нардепа, исследования свидетельствуют, что новая мутация вируса снижает эффективность вакцин от "ковида" на 30%. Однако производители вакцин имеют другие данные. Так, Pfizer/BioNTech демонстрирует эффективность 91% (на остальные штаммы вируса – 95%). В то же время исследования AstraZenecа еще не завершены. Как добавил Радуцкий, производитель Sinovac Biotech заявил, что его вакцина эффективна, но точные цифры не назвал.

Михил Радуцкий "К сожалению, адаптивными противоэпидемиологическими мерами, которыми мы пользовались последние полгода, нашествие штаммов коронавируса не сдержать. Другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантинные ограничения”.

Поэтому он считает, что в Украине настало время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом.

Обратите внимание! Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Однако, по его словам, такое предложение должно сначала поступить от Кабинета Министров.