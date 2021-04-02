В Киеве пациенты вынуждены ждать своей очереди в "скорых" возле учреждений, пока не закончится кислород и врачи не будут вынуждены оперативно перенаправить их в коммунальные учреждения здравоохранения.

В то же время с 8 ноября прошлого года в отчет добавляются 400 коек "Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны", которые фактически не привлечены и просто занижают процент занятых коек.

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Заместитель киевского городского головы Николай Поворозник возмутился, что ученые Института Национальной академии медицинских наук должны были бы предугадать ход пандемии в стране, предупредить и предостеречь всех о ее последствиях. В частности, разработать протоколы лечения больных коронавирусом и научить этому врачей первичного и вторичного звена, но, по его словам, на практике ситуация совсем другая.

Николай Поворозник “8 месяцев назад мы обратились к НАМН помочь в госпитализации и лечении больных COVID-19. 8 (!!!) месяцев у них было для того чтобы подготовить учреждения и выделить места для лечения больных. Через 8 месяцев получаем согласие на прием 10 больных. ДЕСЯТИ! Привозим 10 пациентов в институт фтизиатрии. 4 пациентов принимают на лечение. 6 ждут своей очереди в скорых возле заведения. Ждут пока в скорых не заканчивается кислород и мы вынуждены оперативно перенаправить этих пациентов в коммунальные учреждения здравоохранения”.

Фиктивные свободные кровати в больницах "для статистики"

Между тем, в отчете КГГА есть фиктивные кровати.

В 3 больницах "Укрзализныци" (по данным КГГА там 156+100+100=356 коек, но в отчетах Минздрава и СНБО 120+50+50=220 коек.

С 8.11.2020 г. в отчет также добавляются 400 коек "Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны", которые фактически не привлечены и просто занижают процент занятых коек.

По словам Николая Поворозника, "госпиталь ветеранов войны лечит пациентов терапевтического и неврологического профиля, которых пока никто не принимает и которые переведены из других больниц для освобождения коек под ковидных больных".

Так же на 80 выделенных коек в противотуберкулезном диспансере №1 — 0 пациентов.

Минздрав издал приказ о включении противотуберкулезного диспансера в ковидные больницы в ноябре 2020-го. Однако сегодня, по словам заместителя киевского городского головы, "в противотуберкулезном диспансере идут ремонтные работы кислородных систем, которые завершатся в ближайшее время и параллельно идет процесс набора соответствующих специалистов, которые смогут лечить больных коронавирусом. Сразу же после завершения этих процессов начнется прием больных коронавирусом".

Обратите внимание! В Киеве с 5 по 16 апреля жесткий карантин – ввели дополнительные запреты и ограничения, несмотря на то, что столица до того и так находилась в "красной зоне".