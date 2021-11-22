Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга сообщил, что сейчас в Минздраве работают над изменениями критериев адаптивного карантина.
Актуально Красную зону оставили без изменений: Минздрав обновил карантинное зонирование
Какие изменения ждут желтую зону
Так, по его словам в желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации – как для работников, так и для посетителей!
Заметим, что ранее в регионах желтой зоны карантина достаточно получения одной дозы для посещения общественных заведений, так и для работы персонала этих сфер в целом.
Другие ограничения желтой зоны
Кроме того, в желтой зоне является обязательным масочный режим и социальная дистанция, а также вводится ряд правил для бизнеса.
В частности, массовые мероприятия можно проводить при условии – один человек на 4 квадратных метра. Ограничения по числу посетителей действуют также и в фитнес-центрах и бассейнах – один человек на 10 кв. м.
Справка! В желтую зону карантина по состоянию на сегодня, 22 ноября, входят: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая области.
Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась
- В течение суток заболели коронавирусом 7 464 человек. Спад заболеваемости является традиционным после выходных. Однако, сегодняшние показатели являются самыми низкими за полтора месяца.
- По словам Виктора Ляшко, Украине удалось пройти пик заболеваемости тяжелой волны без ввода локдауна.
К слову, глава Минздрав также сообщил, что две красные зоны карантина в ближайшее время могут выйти из красной зоны.