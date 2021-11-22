В желтой зоне изменили условия избежания карантина

Министерство Здравоохранения анонсировало изменения в правила желтой зоны адаптивного карантина в Украине. Так, вместо одной необходимой прививки против COVID-19, необходимо пройти стандартный курс вакцинации, чтобы избежать ограничений.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга сообщил, что сейчас в Минздраве работают над изменениями критериев адаптивного карантина.

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Какие изменения ждут желтую зону

Так, по его словам в желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации – как для работников, так и для посетителей!

Заметим, что ранее в регионах желтой зоны карантина достаточно получения одной дозы для посещения общественных заведений, так и для работы персонала этих сфер в целом.

Другие ограничения желтой зоны

Кроме того, в желтой зоне является обязательным масочный режим и социальная дистанция, а также вводится ряд правил для бизнеса.

В частности, массовые мероприятия можно проводить при условии – один человек на 4 квадратных метра. Ограничения по числу посетителей действуют также и в фитнес-центрах и бассейнах – один человек на 10 кв. м.

Справка! В желтую зону карантина по состоянию на сегодня, 22 ноября, входят: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая области.

Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась

В течение суток заболели коронавирусом 7 464 человек. Спад заболеваемости является традиционным после выходных. Однако, сегодняшние показатели являются самыми низкими за полтора месяца.

По словам Виктора Ляшко, Украине удалось пройти пик заболеваемости тяжелой волны без ввода локдауна.

К слову, глава Минздрав также сообщил, что две красные зоны карантина в ближайшее время могут выйти из красной зоны.

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