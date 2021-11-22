В желтой зоне изменили условия избежания карантина

22 ноября 2021 , 12:06
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Источник:

24 канал

Министерство Здравоохранения анонсировало изменения в правила желтой зоны адаптивного карантина в Украине. Так, вместо одной необходимой прививки против COVID-19, необходимо пройти стандартный курс вакцинации, чтобы избежать ограничений.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга сообщил, что сейчас в Минздраве работают над изменениями критериев адаптивного карантина.

Актуально Красную зону оставили без изменений: Минздрав обновил карантинное зонирование

Какие изменения ждут желтую зону

Так, по его словам в желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации – как для работников, так и для посетителей!

Заметим, что ранее в регионах желтой зоны карантина достаточно получения одной дозы для посещения общественных заведений, так и для работы персонала этих сфер в целом.

Другие ограничения желтой зоны

Кроме того, в желтой зоне является обязательным масочный режим и социальная дистанция, а также вводится ряд правил для бизнеса.

В частности, массовые мероприятия можно проводить при условии  –  один человек на 4 квадратных метра. Ограничения по числу посетителей действуют также и в фитнес-центрах и бассейнах – один человек на 10 кв. м.

Справка! В желтую зону карантина по состоянию на сегодня, 22 ноября, входят: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая области.

Ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась

  • В течение суток заболели коронавирусом 7 464 человек. Спад заболеваемости является традиционным после выходных. Однако, сегодняшние показатели являются самыми низкими за полтора месяца.
  • По словам Виктора Ляшко, Украине удалось пройти пик заболеваемости тяжелой волны без ввода локдауна.

К слову, глава Минздрав также сообщил, что две красные зоны карантина в ближайшее время могут выйти из красной зоны.

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Автор: Анастасія Лукашевська