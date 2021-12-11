Обновленное карантинное зонирование
Без изменений оставили красную зону адаптивного карантина, в ней все еще 10 областей.
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Желтая зона
Эта зона карантина сегодня расширилась (в нее входит Киев и 13 областей) на один регион, к ней добавилась Одесская область. Сейчас список выглядит так:
- м. Киев,
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровненская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая области.
Оранжевая зона
В оранжевой зоне пока осталась только Донецкая область. Ведь, Одесская область сегодня перешла в желтую.
Красная зона
По состоянию на сегодня, в зоне с самыми жесткими карантинными ограничениями без изменений остаются 10 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Показатели заболеваемости
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 11 декабря по стране составляет 366 на 100 тысяч населения.
В Киеве уровень заболеваемости – 556 на 100 тысяч населения.
Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области – 600 и в Полтавской области – 599 на 100 тысяч населения.
Показатели госпитализации
По состоянию на 11 декабря уровень госпитализаций по стране составляет 42,6 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.
В Киеве уровень госпитализаций – 42,6 на 100 тысяч населения.
Показатель уровня госпитализаций, по состоянию на 11 декабря, превышен только в одной области — Хмельницкой, где он составляет 60,3.
Статистика заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрава