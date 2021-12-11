Обновленное карантинное зонирование

Без изменений оставили красную зону адаптивного карантина, в ней все еще 10 областей.

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Желтая зона

Эта зона карантина сегодня расширилась (в нее входит Киев и 13 областей) на один регион, к ней добавилась Одесская область. Сейчас список выглядит так:

м. Киев,

Днепропетровская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Ровненская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая области.

Обратите внимание! В желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

Оранжевая зона

В оранжевой зоне пока осталась только Донецкая область. Ведь, Одесская область сегодня перешла в желтую.

Красная зона

По состоянию на сегодня, в зоне с самыми жесткими карантинными ограничениями без изменений остаются 10 областей:

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

Показатели заболеваемости

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 11 декабря по стране составляет 366 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень заболеваемости – 556 на 100 тысяч населения.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области – 600 и в Полтавской области – 599 на 100 тысяч населения.

Показатели госпитализации

По состоянию на 11 декабря уровень госпитализаций по стране составляет 42,6 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень госпитализаций – 42,6 на 100 тысяч населения.

Показатель уровня госпитализаций, по состоянию на 11 декабря, превышен только в одной области — Хмельницкой, где он составляет 60,3.

Статистика заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрава