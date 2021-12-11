"Желтую" расширили, а "оранжевую" уменьшили: обновленные карантинные зоны

11 декабря 2021 , 12:28
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Источник:

Минздрав

По состоянию на 11 декабря в желтой зоне адаптивного карантина увеличилось количество областей. Сейчас это самая большая карантинная зона, в которую входит 14 регионов.

Обновленное карантинное зонирование

Без изменений оставили красную зону адаптивного карантина, в ней все еще 10 областей.

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Желтая зона

Эта зона карантина сегодня расширилась (в нее входит Киев и 13 областей) на один регион, к ней добавилась Одесская область. Сейчас список выглядит так:

  • м. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровненская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая области.
Обратите внимание! В желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях теперь необходимо иметь либо одну дозу вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

Оранжевая зона

В оранжевой зоне пока осталась только Донецкая область. Ведь, Одесская область сегодня перешла в желтую.

Красная зона

По состоянию на сегодня, в зоне с самыми жесткими карантинными ограничениями без изменений остаются 10 областей:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Показатели заболеваемости

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 11 декабря по стране составляет 366 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень заболеваемости – 556 на 100 тысяч населения.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области – 600 и в Полтавской области – 599 на 100 тысяч населения.

Показатели госпитализации

По состоянию на 11 декабря уровень госпитализаций по стране составляет 42,6 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень госпитализаций – 42,6 на 100 тысяч населения.

Показатель уровня госпитализаций, по состоянию на 11 декабря, превышен только в одной области — Хмельницкой, где он составляет 60,3.

Статистика заболеваемости в регионах / Инфографика Минздрава

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Автор: Анастасія Лукашевська