В "желтом" сертификате будет информация о первой прививке, а в "зеленом" – о полном курсе. Кроме того, в сертификатах будут данные об отрицательном результате тестирования (в течение 72 часов) или выздоровления от COVID-19.
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Особенность "желтого" сертификата
Украинцы, которые получили первую дозу прививки от коронавируса, смогут получить COVID-сертификат. Для этого, собственно, правительство и ввело "желтый" сертификат. После второй прививки люди получат "зеленый".
"Желтый" документ будет действовать в период между первой и второй прививкой.
Разница в привилегиях для владельцев различных сертификатов
Владельцы "желтого" сертификата будут иметь те же привилегии, что и люди, которые прошли полный курс иммунизации. Однако в красной зоне привилегии для "желтого" сертификат не будут действовать.
Кстати, с "желтым" или "зеленым" сертификатом при пересечении границы Украины не нужно будет проходить самоизоляцию. Такое же правило будет действовать для лиц, прибывших со временно оккупированных территорий.