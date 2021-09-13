"Желтые" и "зеленые": COVID-сертификатов в Украине станет больше

Кабмин 13 решил усиливать карантин. Отныне в Украине введут "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты. Цветные отметки будут только в цифровом формате.

В "желтом" сертификате будет информация о первой прививке, а в "зеленом" – о полном курсе. Кроме того, в сертификатах будут данные об отрицательном результате тестирования (в течение 72 часов) или выздоровления от COVID-19.

Важно Правительство приняло новые правила карантина в Украине: что изменится

Особенность "желтого" сертификата

Украинцы, которые получили первую дозу прививки от коронавируса, смогут получить COVID-сертификат. Для этого, собственно, правительство и ввело "желтый" сертификат. После второй прививки люди получат "зеленый".

"Желтый" документ будет действовать в период между первой и второй прививкой.

Разница в привилегиях для владельцев различных сертификатов

Владельцы "желтого" сертификата будут иметь те же привилегии, что и люди, которые прошли полный курс иммунизации. Однако в красной зоне привилегии для "желтого" сертификат не будут действовать.

Кстати, с "желтым" или "зеленым" сертификатом при пересечении границы Украины не нужно будет проходить самоизоляцию. Такое же правило будет действовать для лиц, прибывших со временно оккупированных территорий.

Согласно новым правилам, ограничения красной зоны не будут действовать для учреждений, если все участники будут иметь "зеленый" сертификат. Ограничения желтой зоны не будут работать, если 80% участников будут иметь "зеленый" или хотя бы "желтый" сертификат.