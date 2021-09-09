Желтые и зеленые сертификаты вакцинации: в Минздраве объяснили разницу
Источник:Минздрав
В Украине будут действовать и зеленый, и желтый сертификаты, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19. В Министерстве здравоохранения объяснили, что оба сертификаты будут исключительно для внутреннего использования.
Какая разница между желтым и зеленым сертификатом вакцинации
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что зеленый сертификат выдавать гражданам, получившим две дозы COVID-вакцины.
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А вот желтый сертификат – будет свидетельствовать о получении первой дозы вакцины.Важно! Оба сертификаты будут использовать для оптимизации внутри страны.
Разница в сроке действия
Срок действия желтого сертификата – время между прививками,
– уточнил Кузин.
Он также отметил, что срок действия – это главная разница между зеленым и желтым сертификатами, по сути, они будут давать одинаковые привилегии вакцинированных, например, на посещение спортзалов и ресторанов.
Для чего нужны внутренние сертификаты
Таким образом, и внутренний, и международный сертификат будет выдаваться сроком действия на 1 год с момента завершения курса прививки.Для одной дозы – это год плюс 14 дней после завершения вакцинации одной дозой. Для дводозних вакцин – это плюс год от второй дозы.
В Минздраве на следующей неделе одобрят сертификаты
По словам Игоря Кузина, пока в Минздраве нарабатывают проект постановления Кабинета министров.
Надеюсь, что на этоц или в начале следующей недели он уже будет принят – мы хотим позволить более облегченные нормы работы бизнеса и посещение заведений тем людям, которые получили полный курс прививок и имеют этот внутренний сертификат,
– отметил Кузин.
Что известно о привилегиях для вакцинированных граждан
- Глава Минздрава Виктор Ляшко недавно заявил, что скорее всего, со следующего понедельника (13 сентября) вся территория Украины перейдет на желтый уровень эпидемической безопасности.
- Однако вакцинированных украинцев почти никакие ограничения не коснутся.
- Известно также, что учебные заведения будут продолжать свою работу при желтом уровне при условии вакцинации 80% работников заведений.
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