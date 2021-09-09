Желтые и зеленые сертификаты вакцинации: в Минздраве объяснили разницу

9 сентября 2021 , 15:20
Читати новину українською

Источник:

Минздрав

В Украине будут действовать и зеленый, и желтый сертификаты, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19. В Министерстве здравоохранения объяснили, что оба сертификаты будут исключительно для внутреннего использования.

Какая разница между желтым и зеленым сертификатом вакцинации

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что зеленый сертификат выдавать гражданам, получившим две дозы COVID-вакцины.

К теме Время позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простуд

А вот желтый сертификат – будет свидетельствовать о получении первой дозы вакцины.

Важно! Оба сертификаты будут использовать для оптимизации внутри страны.

Разница в сроке действия

Срок действия желтого сертификата – время между прививками,
– уточнил Кузин.

Он также отметил, что срок действия – это главная разница между зеленым и желтым сертификатами, по сути, они будут давать одинаковые привилегии вакцинированных, например, на посещение спортзалов и ресторанов.

Для чего нужны внутренние сертификаты

Таким образом, и внутренний, и международный сертификат будет выдаваться сроком действия на 1 год с момента завершения курса прививки.

Для одной дозы – это год плюс 14 дней после завершения вакцинации одной дозой. Для дводозних вакцин – это плюс год от второй дозы.

В Минздраве на следующей неделе одобрят сертификаты

По словам Игоря Кузина, пока в Минздраве нарабатывают проект постановления Кабинета министров.

Надеюсь, что на этоц или в начале следующей недели он уже будет принят – мы хотим позволить более облегченные нормы работы бизнеса и посещение заведений тем людям, которые получили полный курс прививок и имеют этот внутренний сертификат,
– отметил Кузин.

Что известно о привилегиях для вакцинированных граждан

К теме 2 тысячи гривен за сертификат о вакцинации: Радуцкий рассказал схему фальсификации документов

Автор: Анастасія Лукашевська