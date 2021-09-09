Желтые и зеленые сертификаты вакцинации: в Минздраве объяснили разницу

В Украине будут действовать и зеленый, и желтый сертификаты, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19. В Министерстве здравоохранения объяснили, что оба сертификаты будут исключительно для внутреннего использования.

Какая разница между желтым и зеленым сертификатом вакцинации

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что зеленый сертификат выдавать гражданам, получившим две дозы COVID-вакцины.

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А вот желтый сертификат – будет свидетельствовать о получении первой дозы вакцины.

Разница в сроке действия

Оба сертификаты будут использовать для оптимизации внутри страны.

Срок действия желтого сертификата – время между прививками,

– уточнил Кузин.

Он также отметил, что срок действия – это главная разница между зеленым и желтым сертификатами, по сути, они будут давать одинаковые привилегии вакцинированных, например, на посещение спортзалов и ресторанов.

Для чего нужны внутренние сертификаты

Таким образом, и внутренний, и международный сертификат будет выдаваться сроком действия на 1 год с момента завершения курса прививки.

В Минздраве на следующей неделе одобрят сертификаты

Для одной дозы – это год плюс 14 дней после завершения вакцинации одной дозой. Для дводозних вакцин – это плюс год от второй дозы.

По словам Игоря Кузина, пока в Минздраве нарабатывают проект постановления Кабинета министров.

Надеюсь, что на этоц или в начале следующей недели он уже будет принят – мы хотим позволить более облегченные нормы работы бизнеса и посещение заведений тем людям, которые получили полный курс прививок и имеют этот внутренний сертификат,

– отметил Кузин.

Что известно о привилегиях для вакцинированных граждан

Глава Минздрава Виктор Ляшко недавно заявил, что скорее всего, со следующего понедельника (13 сентября) вся территория Украины перейдет на желтый уровень эпидемической безопасности.

Однако вакцинированных украинцев почти никакие ограничения не коснутся.

Известно также, что учебные заведения будут продолжать свою работу при желтом уровне при условии вакцинации 80% работников заведений.

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