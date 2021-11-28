В какой зоне каждая область

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения. Так, в желтую карантинную зону включили еще и Харьковскую область, которая накануне находилась в оранжевой зоне.

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Так что, кроме нее, "желтыми" на данный момент являются:

  • Закарпатская;
  • Кировоградская;
  • Тернопольская;
  • Черновицкая области.

В красной зоне продолжают находиться Киев и такие области:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Ровненская,
  • Сумская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская область.

В оранжевой зоне осталась только Полтавская область.

Ситуация с коронавирусом в Украине

  • По состоянию на утро 28 ноября в Украине подтвердили 7 483 новых случая COVID-19, умерли 400 человек.
  • За все время пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 422 023 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 28 ноября выздоровели – 2 910 237 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 85 117 жителей страны.
  • Министерство здравоохранения с 9 декабря расширит перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна.

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Карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала