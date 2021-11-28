"Желтых" областей в Украине стало больше
28 ноября 2021 , 15:49Читати новину українською
Источник:Минздрав
По состоянию на 28 ноября в Украине расширили желтую зону карантина – в нее попали пять регионов. В красной зоне по-прежнему остаются Киев и 18 областей.
В какой зоне каждая область
Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения. Так, в желтую карантинную зону включили еще и Харьковскую область, которая накануне находилась в оранжевой зоне.
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Так что, кроме нее, "желтыми" на данный момент являются:
- Закарпатская;
- Кировоградская;
- Тернопольская;
- Черновицкая области.
В красной зоне продолжают находиться Киев и такие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровненская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская область.
В оранжевой зоне осталась только Полтавская область.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- По состоянию на утро 28 ноября в Украине подтвердили 7 483 новых случая COVID-19, умерли 400 человек.
- За все время пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 422 023 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 28 ноября выздоровели – 2 910 237 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 85 117 жителей страны.
- Министерство здравоохранения с 9 декабря расширит перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна.
Карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала