"Желтых" областей в Украине стало больше

По состоянию на 28 ноября в Украине расширили желтую зону карантина – в нее попали пять регионов. В красной зоне по-прежнему остаются Киев и 18 областей.

В какой зоне каждая область

Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения. Так, в желтую карантинную зону включили еще и Харьковскую область, которая накануне находилась в оранжевой зоне.

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Так что, кроме нее, "желтыми" на данный момент являются:

Закарпатская;

Кировоградская;

Тернопольская;

Черновицкая области.

В красной зоне продолжают находиться Киев и такие области:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Ровненская,

Сумская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская область.

В оранжевой зоне осталась только Полтавская область.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на утро 28 ноября в Украине подтвердили 7 483 новых случая COVID-19, умерли 400 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 422 023 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 28 ноября выздоровели – 2 910 237 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 85 117 жителей страны.

Министерство здравоохранения с 9 декабря расширит перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна.



Карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала