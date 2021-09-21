Что известно о случае

Представители здравоохранения сообщили, что обнаружили "редкий, но серьезный" случай чумы у женщины из штата Вайоминг. Инфекция передалась через контакт с больными домашними кошками.

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Коротко о редкой болезни

Чума, которую вызывает бактерия Yersinia pestis наиболее известна тем, что вызвала Черную смерть в Европе в 1300-х годах. Случаи инфицирования этой чумой до сих пор регистрируют во всем мире, но редко.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Соединенных Штатах ежегодно регистрируют в среднем около 7 случаев чумы.

Заболевание распространяется только на западе США и чаще всего регистрируется в Нью-Мексико, Аризоне и Колорадо.

Этот случай заражения чумой стал седьмым среди людей в Вайоминге с 1978 года и первым зарегистрированным случаем в штате с 2008 года.

Как происходит инфицирование

Люди могут "подхватить" чуму через укусы блох или контакт с инфицированными животными, их тканями или жидкостями организма.

Более 80% случаев чумы, по данным CDC, возникает в результате бубонной чумы — формы болезни, которая обычно распространяется через укусы блох и вызывает увеличение лимфатических узлов.

Женщина инфицировалась самой опасной формой чумы

Случай женщины особенно необычен, потому что она была инфицирована легочной чумой – самой редкой и самой серьезной формой болезни.

Опасность заключается также в том, что это единственная форма заболевания, которая может передаваться от человека к человеку,

– говорится в сообщении.

Легочная чума – что известно о болезни Люди могут заразиться легочной чумой, вдыхая капли, которые передаются другим человеком или животным с легочной чумой. Легочную чуму могут вызвать другие формы чумы, включая бубонную чуму, если их не лечить вовремя.

Почему виноваты кошки

По данным CDC, кошки "очень восприимчивы" к чуме и являются известным источником инфекций у людей.

Кошки с легочной чумой могут представлять значительную опасность чумы для владельцев, ветеринаров и других лиц, которые имеют дело с этими животными или вступают с ними в тесный контакт из-за возможной аэрозолизации бактерий.