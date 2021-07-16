Глаз сына светился белым

На фото было заметно, что правый глаз Ашера светилось белым. Поскольку женщина работает медсестрой, она заподозрила, что белый цвет глаза может указывать на ретинобластому.

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Ретинобластома – что это? Ретинобластома – это тип рака глаз, который начинается в задней части глаза. Эта форма заболевания наиболее распространена среди детей. Вспышка фотоаппарата действительно может определить состояние.

Я просто фотографировала его, в нашей комнате произошла смена освещения, вспышка уловила отражение, и его глаз стал белым. Я сразу поняла, что Ашер болен раком. Это было, мягко говоря, пугающе,

– рассказала Рок.

Фотовспышка действительно может показать ретинобластому

Рок сделала еще несколько снимков глаза на профессиональную камеру и поделилась ими со своими коллегами-медсестрами. Хотя они сказали, что свечение могло быть связано с освещением, Рок на всякий случай отвела сына к педиатру.

У Ашера диагностировали ретинобластому степени D, которая определяется как "крупные или плохо очерченные опухоли с широко распространенными зачатками стекловидного тела или субретинального слоя".

Справка: по данным Американского онкологического общества, Самая тяжелая стадия ретинобластомы — Группа E.

Сейчас Ашеру семь лет, мальчик прошел 54 обследования и до сих пор лечится.