Женщина обнаружила рак у сына благодаря случайно сделанному фото со вспышкой

Американка Джози Рок обнаружила, что ее трехмесячный сын болен раком благодаря случайно сделанному фото со вспышкой. Это помогло начать лечение вовремя.

Глаз сына светился белым

На фото было заметно, что правый глаз Ашера светилось белым. Поскольку женщина работает медсестрой, она заподозрила, что белый цвет глаза может указывать на ретинобластому.

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Ретинобластома – что это? Ретинобластома – это тип рака глаз, который начинается в задней части глаза. Эта форма заболевания наиболее распространена среди детей. Вспышка фотоаппарата действительно может определить состояние.

Я просто фотографировала его, в нашей комнате произошла смена освещения, вспышка уловила отражение, и его глаз стал белым. Я сразу поняла, что Ашер болен раком. Это было, мягко говоря, пугающе,

– рассказала Рок.

Фотовспышка действительно может показать ретинобластому

Рок сделала еще несколько снимков глаза на профессиональную камеру и поделилась ими со своими коллегами-медсестрами. Хотя они сказали, что свечение могло быть связано с освещением, Рок на всякий случай отвела сына к педиатру.

У Ашера диагностировали ретинобластому степени D, которая определяется как "крупные или плохо очерченные опухоли с широко распространенными зачатками стекловидного тела или субретинального слоя".

Справка: по данным Американского онкологического общества, Самая тяжелая стадия ретинобластомы — Группа E.

Сейчас Ашеру семь лет, мальчик прошел 54 обследования и до сих пор лечится.