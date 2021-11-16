Пока ученые не могут объяснить, как организм естественным образом избавляется от вируса. Но они надеются определить эти особенности, так как это может помочь в разработке новых методов лечения, которые смогут избавить миллионы людей от обязательной антиретровирусной терапии.
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Что известно об истории болезни пациентки
- Диагноз ВИЧ подтвердили в 2013 году по наличию в организме антител, хотя женщина никогда не демонстрировала никаких признаков болезни.
- С 2017 года ученые из Аргентины и США тщательно анализировали ДНК больше миллиарда ее клеток и до сих пор не обнаружили признаков вируса.
- В 2020 году женщина родила здорового ребенка, и сейчас семья ждет еще одного.
Понимание того, что люди сами по себе могут излечиться от ВИЧ, полностью меняет всю парадигму болезни,
– рассказала врач пациентки из Эсперансы Наталья Лауфер.
Как пациентка могла самостоятельно выздороветь
Сейчас известно, что в организме женщины по какой-то причине не выработались антитела ко всем ВИЧ-белкам, как это обычно происходит. Такое возможно только при раннем приеме лекарств, но пациентка никогда их не употребляла.