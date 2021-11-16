Родила здорового ребенка: женщина полностью вылечилась от ВИЧ без всякого лечения

Ученые из Аргентины рассказали о женщине из города Эсперанса, которая никогда не принимала лекарств против ВИЧ, но смогла полностью выздороветь естественным путем. Более того, она даже родила здорового ребенка.

Пока ученые не могут объяснить, как организм естественным образом избавляется от вируса. Но они надеются определить эти особенности, так как это может помочь в разработке новых методов лечения, которые смогут избавить миллионы людей от обязательной антиретровирусной терапии.

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Что известно об истории болезни пациентки

Диагноз ВИЧ подтвердили в 2013 году по наличию в организме антител, хотя женщина никогда не демонстрировала никаких признаков болезни.

С 2017 года ученые из Аргентины и США тщательно анализировали ДНК больше миллиарда ее клеток и до сих пор не обнаружили признаков вируса.

В 2020 году женщина родила здорового ребенка, и сейчас семья ждет еще одного.

Понимание того, что люди сами по себе могут излечиться от ВИЧ, полностью меняет всю парадигму болезни,

– рассказала врач пациентки из Эсперансы Наталья Лауфер.

Как пациентка могла самостоятельно выздороветь

Сейчас известно, что в организме женщины по какой-то причине не выработались антитела ко всем ВИЧ-белкам, как это обычно происходит. Такое возможно только при раннем приеме лекарств, но пациентка никогда их не употребляла.

По всей вероятности, естественная иммунная защита смогла остановить репликацию ВИЧ до того, как вирус смог распространиться по организму и повредить иммунную систему.